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АБР и АБИИ могут принять участие в финансировании новой железной дороги в Афганистане
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АБР и АБИИ могут принять участие в финансировании новой железной дороги в Афганистане 

Прайм 1 час назад
Азиатский банк развития (АБР) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) могут принять участие в финансировании строительства железной дороги " Мазари-Шариф — Герат" в Афганистане, сообщил журналистам в субботу заместитель председателя правления АО «Узбекские железные дороги» Акмал Камалов.
В декабре 2017 года в ходе визита в Узбекистан президента Афганистана Ашрафа Гани правительства двух стран подписали соглашение о строительстве железной дороги «Мазари-Шариф — Герат». Соглашение предусматривает участие узбекской стороны в проектировании и строительстве новой дороги. Афганская сторона займется привлечением финансовых ресурсов для реализации проекта.
"Оценка проекта уже завершена. Ведутся переговоры с АБР и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций о его финансировании", — сказал Камалов, выступая в пресс-центре по освещению конференции по урегулированию ситуации в Афганистане. Конференция пройдет 26-27 марта в Ташкенте.
Камалов не назвал стоимость проекта, уточнив, что сейчас ведется работа по созданию консорциума по финансированию строительства.
По его словам, в апреле специалисты «Узбекских железных дорог» начнут геологические изыскания по прокладке трассы. «Расчеты есть, необходимо на земле теперь их воплотить», — добавил Камалов.
Ранее первый вице-премьер Узбекистана Ачилбай Раматов говорил РИА Новости, что новая железнодорожная линия протяженностью 760 километров позволит создать транспортный экономический коридор на северо-западе Афганистана.
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