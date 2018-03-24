АБР и АБИИ могут принять участие в финансировании новой железной дороги в Афганистане

Азиатский банк развития (АБР) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) могут принять участие в финансировании строительства железной дороги " Мазари-Шариф — Герат" в Афганистане , сообщил журналистам в субботу заместитель председателя правления АО «Узбекские железные дороги» Акмал Камалов.

В декабре 2017 года в ходе визита в Узбекистан президента Афганистана Ашрафа Гани правительства двух стран подписали соглашение о строительстве железной дороги «Мазари-Шариф — Герат». Соглашение предусматривает участие узбекской стороны в проектировании и строительстве новой дороги. Афганская сторона займется привлечением финансовых ресурсов для реализации проекта.

"Оценка проекта уже завершена. Ведутся переговоры с АБР и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций о его финансировании", — сказал Камалов, выступая в пресс-центре по освещению конференции по урегулированию ситуации в Афганистане. Конференция пройдет 26-27 марта в Ташкенте.

Камалов не назвал стоимость проекта, уточнив, что сейчас ведется работа по созданию консорциума по финансированию строительства.

По его словам, в апреле специалисты «Узбекских железных дорог» начнут геологические изыскания по прокладке трассы. «Расчеты есть, необходимо на земле теперь их воплотить», — добавил Камалов.