Во Франции арестовали второго сообщника террориста из Каркасона

Как передает французская радиостанция FranceInfo, ранее была арестована 18-летняя подруга злоумышленника, которую также подозревают в причастности к атаке. Напомним, в минувшую пятницу Редуан Лакдим на одной из улиц Каркасона ранил проезжавшего мимо автомобилиста, убил пассажира и захватил машину.

Затем 26-летний выходец из Марокко напал на группу спецназовцев, которые возвращались со спортивной пробежки и не были вооружены. После этого Лакдим отправился к местному супермаркету и захватил там несколько человек в заложники. Прибывшие на место отряды правоохранителей пошли на штурм, в результате которого злоумышленник был ликвидирован.