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Во Франции арестовали второго сообщника террориста из Каркасона
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Во Франции арестовали второго сообщника террориста из Каркасона 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Как передает французская радиостанция FranceInfo, ранее была арестована 18-летняя подруга злоумышленника, которую также подозревают в причастности к атаке. Напомним, в минувшую пятницу Редуан Лакдим на одной из улиц Каркасона ранил проезжавшего мимо автомобилиста, убил пассажира и захватил машину.
Затем 26-летний выходец из Марокко напал на группу спецназовцев, которые возвращались со спортивной пробежки и не были вооружены. После этого Лакдим отправился к местному супермаркету и захватил там несколько человек в заложники. Прибывшие на место отряды правоохранителей пошли на штурм, в результате которого злоумышленник был ликвидирован.
Погибли еще три человека, в том числе полицейский, поменявший себя на заложника. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ДАИШ.
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