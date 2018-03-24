Мирзиёев предложил в Узбекистане сеять хлопок по-новому

ДУШАНБЕ, 24 мар — Sputnik Узбекистан намерен перейти на новую систему по севу хлопчатника, сообщает Sputnik Узбекистан.

Такое предложение высказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещания по развитию сельского хозяйства.

Было отмечено, в этом году в стране планируется засеять хлопчатником более 1,7 миллиона гектар площадей, что на 135 тысяч и 184 тысячи гектаров меньше, чем в 2017 и 2016 годах.

Сокращение произойдет за счет отказа от выращивания этой культуры на убыточных для фермеров полях с урожайностью менее 15% с гектара. На таких землях решено выращивать другую востребованную продукцию.

Президент дал министерству сельского хозяйства , руководителям секторов в областях и районах указания по организации совершенно новой системы по севу хлопчатника.

В соответствии с ней требуемые для сезона семена, минеральные удобрения, посевная техника и горюче-смазочные материалы будут поставляться на основе точных расчетов и графика.

Ранее председатель совета директоров АО «Группа компаний Аллюр» из Казахстана Андрей Лаврентьев отметил, что Узбекистан производит отличные машины для уборки хлопка.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане в 2017-2020 годах будет создано десять хлопково-текстильных кластеров, что позволит инвесторам обеспечивать себя качественным сырьем. На стадии реализации находятся проекты по созданию трех кластеров в Навоийской, Бухарской и Сырдарьинской областях и еще семь проектов.

Общая площадь посевов хлопчатника создаваемых кластеров составит 204 тысячи гектаров, на которых можно будет вырастить порядка 600 тысяч тонн хлопка-сырца и путем переработки получить около 200 тысяч тонн хлопка-волокна.

Ранее сообщалось, что Узбекистан сокращает площади под хлопок, повышая уровень механизации сбора урожая. На высвобождаемых от хлопчатника землях будут высеваться овощные культуры, в том числе картофель, кормовые и масличные культуры, создаваться интенсивные сады и виноградники.