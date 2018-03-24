Услуги в ЗАГСе стали дешевле.

Администрация Петрозаводска разорвала договор на аренду с фирмами которые соседствовали с ЗАГСом Карелии . От молодоженов не раз поступали недовольства, по поводу цен, на услуги фирм, которые в разы выше чем в сторонних организациях. Так же удивлял, тот момент, что в стенах ЗАГСа фото и видео съемка строго платная. Все это сподвигло принять администрацию исключительные мэры. Часть здания передали городскому предприятию «Городской дом культуры», которое так же оказывает услуги для свадебного торжества, но по адекватным ценам.

Так «Городской дом культуры», обещает, что цена на все услуги упадет на 20-30%. Так же будет открыта и разрешена для всех бесплатная видео и фото съемка, даже если она не заказана у компании «ГДК»