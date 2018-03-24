«Отец слова»: в Петербурге установили бюст кыргызского мыслителя 

В штаб-квартире Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге установили бюст кыргызского мыслителя и дипломата Тилекмата Жылкыайдара, который жил в XIX веке, сообщает «МИР 24».
Именно он способствовал присоединению республики к Российской империи в 1855 году. После установления дипломатических отношений кыргызы впервые направились в Россию за образованием и работой.
«Его называли отцом слова. Его назидания и завещания по сей день чтим. И сегодня есть такое высказывание на уровне пословицы: «Если ты оказался в безвыходной ситуации, обращайся за советом к Тилекмат аке. Народ до сих пор с большим уважением относится к нему», — сказал заместитель председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеш Кыргызстана Каныбек Иманалиев.
Сегодня в России трудится более миллиона граждан Кыргызстана.
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