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Под риском увольнения в Уфе почти 2500 человек
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Под риском увольнения в Уфе почти 2500 человек 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Под риском увольнения в Уфе находятся 2 465 работников, 1508 уволены с начала этого года. Об этом соощили в Центре занятости населения Уфы. С начала года на 78 предприятиях и организациях Уфы трудовые договоры расторгли с 1 508 работниками. Из них трудоустроены 715 человек, 659 из которых — в своей организации. За помощью в поиске работы в службу занятости обратились за это время 39 уфимцев, попавших под сокращение. В республике в январе и феврале из-за ликвидации или сокращения численности штата организации стали безработными 1 874 жителя. Из них трудоустроен 851 человек, 125 вышли на пенсию.
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