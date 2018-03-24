«Железный» символ дружбы: в Бишкек прибыл первый поезд из Ташкента

Узбекистан и Кыргызстан открыли регулярное железнодорожное сообщение. Прибытие первого поезда из Ташкента в Бишкек стало праздником для жителей обеих республик, передает корреспондент «МИР 24» Егор Орлов

Десятки камер, оркестр и национальные лакомства: пассажиров первого поезда из Ташкента встречают как самых дорогих гостей. Они охотно делятся впечатлениями от дороги.

«Было достаточно комфортно, в пути следования нас хорошо приняли. Особенно кыргызская сторона — кыргызские таможенники, пограничники. Им за это большое спасибо», — говорит пассажир Курсан Кочкаров.

«У нас хорошие проводники, у нас хороший бригадир. В дороге мы проехали Казахстан . В Кыргызстан въехали. Быстро проверили нас, печати поставили. Сказали «добро пожаловать». Очень дружественно встретили нас», — говорит пассажир Умида Тургунова.

Маршрут Ташкент-Бишкек-Балыкчи был популярен еще с советских времен. Он связывал Узбекистан с курортным побережьем Иссык-Куля в Кыргызстане. В 2016 году железнодорожное сообщение между странами прервалось и только сейчас возобновилось снова. Теперь составы будут ходить регулярно.

«Этот поезд будет пользоваться большой популярностью. Населенность доходит до 100% в летний период», — говорит генеральный директор «Кыргызских железных дорог» Алмазбек Ногойбаев.

Семь купейных вагонов, три плацкартных и вагон-ресторан. В случае необходимости состав обещают увеличить.

«Сейчас сезон начнется. В Узбекистане очень любят Иссык-Куль, любят отдыхать там. Зачем далеко ехать, когда у нас рядом братский Кыргызстан и есть такой курорт», — говорит советник посольства Узбекистана Улугбек Абдуяминов.

На обратный рейс тоже проданы почти все билеты. Кыргызстанцы охотно едут в Узбекистан посмотреть древнейшие города и приобщиться к культуре соседней страны.

«Поток с открытием наших границ увеличился в десятки раз. Мы наблюдаем это. Плюс по пакетам групповые туристы из Кыргызстана на автобусах, на самолетах добираются до Ташкента. Сегодня есть возможность поехать и по железной дороге», — говорит директор департамента туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов

Стоимость поездки составляет от 60 до 180 долларов туда и обратно.

Ехать от Бишкека до Ташкента больше суток. Путь, конечно, неблизкий, но в отличие от автомобильного транспорта абсолютно безопасный и комфортный.

На вокзале Бишкека первый состав сделал остановку на 30 минут. Впереди — еще четыре часа пути до Иссык-Куля.

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