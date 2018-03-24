Голодец рассказала, чего ждет от выступления Медведева в Госдуме

"Мы сейчас подводим итоги исполнения указа и работы, которая была проделана, начиная с мая 2012 года. С большим подведением итогов в ближайшее время выступит премьер в Государственной думе. Мне кажется, что это будет хорошей основой для того, чтобы новый кабинет министров, который заступит в мае месяце, вносил уже необходимые предложения и ставил амбициозные цели", — заявила Голодец РИА Новости.

Основными целями она назвала «преодоление бедности, повышение доходов россиян».

"Это также серьезные цели в отношении демографии. Владимир Владимирович (Путин, президент РФ) объявил долгосрочную политику, прежде всего, по повышению продолжительности жизни и достижению планки в 80 лет, и по поддержке молодых семей, поддержке детства и материнства. Многие программы уже удалось реализовать", — добавила она.