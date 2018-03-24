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Голодец рассказала, чего ждет от выступления Медведева в Госдуме
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Голодец рассказала, чего ждет от выступления Медведева в Госдуме 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
ОСАКА, 24 мар — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Выступление премьер-министра России Дмитрия Медведева в Госдуме в ближайшее время по итогам работы, которая была проделана с 2012 года, станет «хорошей основой для того, чтобы новый кабинет министров вносил необходимые предложения и ставил амбициозные цели», считает вице-премьер РФ Ольга Голодец.
"Мы сейчас подводим итоги исполнения указа и работы, которая была проделана, начиная с мая 2012 года. С большим подведением итогов в ближайшее время выступит премьер в Государственной думе. Мне кажется, что это будет хорошей основой для того, чтобы новый кабинет министров, который заступит в мае месяце, вносил уже необходимые предложения и ставил амбициозные цели", — заявила Голодец РИА Новости.
Основными целями она назвала «преодоление бедности, повышение доходов россиян».
"Это также серьезные цели в отношении демографии. Владимир Владимирович (Путин, президент РФ) объявил долгосрочную политику, прежде всего, по повышению продолжительности жизни и достижению планки в 80 лет, и по поддержке молодых семей, поддержке детства и материнства. Многие программы уже удалось реализовать", — добавила она.
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