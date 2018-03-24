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Пламя охватило огромный склад в подмосковных Мытищах
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Пламя охватило огромный склад в подмосковных Мытищах 

Рамблер 35 минут назад
Пламя охватило огромный склад в подмосковных Мытищах. Горит более тысячи квадратов на Ярославском шоссе. И есть опасения, что огонь может перекинуться на рядом стоящую заправку.
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