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«Судебный марафон»: правозащитницу фонда «Голос» оставили с 2 миллионами налога
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«Судебный марафон»: правозащитницу фонда «Голос» оставили с 2 миллионами налога 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Президиум Самарского областного суда рассмотрел жалобу местной правозащитницы Людмилы Кузьминой. Она просила отменить налоговую выплату в размере 2,2 миллиона рублей. Служители Фемиды оставили решение суда первой инстанции без изменения. Об этом сообщила сама Людмила Кузьмина.
— Президиум рассмотрел жалобу от отмене налогов, которые якобы не оплатила общественная организация «Голос-Поволжье». Это было пожертвование, которое получала другая организация из США, — рассказала правозащитница. — В удовлетворении отказали. Четвертый год марафона в судах.
Налоговые перепетии некоммерческой организации (НКО) стали основанием для возбуждения уголовного дела. По версии следствия, в период с января 2010 года по март 2013 года руководство некоммерческой организации (НКО) уклонилось от уплаты более 2,2 млн рублей государству с пожертвований, поступивших в 63 регион через московский офис «Голоса» из-за рубежа.
Параллельно с расследованием уголовного дела продолжался арбитражный процесс. Согласно информации, изложенной в официальных документах на сайте суда, в июне 2014 года факт уклонения от уплаты налога выявили представители Федеральной налоговой службы. После этого в ведомстве приняли решение взыскать с НКО названную сумму. Однако выплачивать огромную сумму обязали лично Людмилу Кузьмину.
Летом прошлого года правозащитница обратилась в суд с жалобой на действия следователя. Ей удалось доказать, что сотрудник ведомства без оснований сделал вывод о том, что женщина умышленно уклонялась от уплаты налогов с организации. Более того, никакой прибыли она не получала: все полученные деньги шли на цели организации.
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