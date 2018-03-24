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Олег Григорьев: «268,1 млн руб. перечислено нижегородским сельхозтоваропроизводителям на проведение сезонных полевых работ»
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Олег Григорьев: «268,1 млн руб. перечислено нижегородским сельхозтоваропроизводителям на проведение сезонных полевых работ» 

Нижегородская правда 24 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comОлег Григорьев: «268,1 млн руб. перечислено нижегородским сельхозтоваропроизводителям на проведение сезонных полевых работ»268,1 млн руб. перечислено нижегородским сельхозтоваропроизводителям на проведение сезонных полевых работ, в том числе 113 млн руб. из областного бюджета и 155,1 млн руб. из федерального бюджета. Об этом сообщил начальник отдела финансирования организаций АПК регионального Минсельхозпрода Олег Григорьев. Выделенные субсидии направлены на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, они позволят аграриям своевременно подготовиться к весенней посевной кампании.
«Кроме того, до получателей доведены субсидии на реализованное молоко, начисленные на объем произведенного молока за 4 квартал прошлого года, — добавил Олег Григорьев. — Средства перечислены в размере 231,5 млн рублей, в том числе 139,9 млн руб. из областного бюджета и 91,6 млн руб. из федерального бюджета».
По словам начальника отдела, в целом с начала года до сельскохозяйственных товаропроизводителей доведено 580,2 млн руб. государственной поддержки из областного бюджета (25,6% от годовых ассигнований) и 246,7 млн руб. субсидий из федерального бюджета (20% от годовых ассигнований).
Напомним, глава Нижегородской области Глеб Никитин призвал правительство региона найти дополнительные механизмы привлечения инвестиций в сельское хозяйство региона. Об этом он заявил 26 декабря 2017 года во время встречи с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти региона.
«Мы обеспечили при формировании бюджета за счет увеличения объема областных средств сохранение объемов господдержки сельского хозяйства, — сообщил глава Нижегородской области. — Но необходимо искать новые механизмы привлечения инвестиций в отрасль, развивать новые направления. Все бюджетные меры поддержки — и федеральные, и областные должны стимулировать появление новых предприятий и развитие старых».
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