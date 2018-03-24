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Золотистая львиная игрунка покорила социальные сети
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Золотистая львиная игрунка покорила социальные сети 

Мир24 29 минут назад
Карликовая обезьяна покоряет социальные сети, сообщает «МИР 24». Видео с львиной игрункой за две недели собрало 150 тысяч просмотров. Запись опубликовал Иерусалимский зоопарк после появления на свет редкой обезьянки.
Размер этих зверушек настолько мал, что игрунка может уместиться на человеческой ладони. В дикой природе их почти не осталось. А этот малыш уникален еще и тем, что у него особый цвет шерсти. Отсюда и такое название — золотистая львиная игрунка.
Иерусалимский библейский зоопарк знаменит разведением вымирающих видов животных.
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