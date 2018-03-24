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В Уфе построят велосипедно-лыжный центр
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В Уфе построят велосипедно-лыжный центр 

ufa1.ru 29 минут назад
Фото: ufa1.ru
В парке имени Мажита Гафури появится современный спортивный комплекс. О строительстве велосипедно-лыжного центра рассказали городские власти.
— Парк расположен в самом центре Уфы. В нем можно проводить соревнования международного уровня. Нужно только создать спортцентр, — рассказал мэр города Ирек Ялалов. — Сейчас мы ищем инвестора, который воплотит идею в жизнь.
Один из главных парков планируют развивать и по другим направлением, чтобы для горожан он был любимым местом охдыха.
Власти планируют благоустроить и другие парки города. 18 марта в Уфе состоялось голосование, в котором жители смогли отдать голос. Победителями стали сквер Волна, парк имени Якутова и Кашкадан.
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