В Уфе построят велосипедно-лыжный центр

В парке имени Мажита Гафури появится современный спортивный комплекс. О строительстве велосипедно-лыжного центра рассказали городские власти.

— Парк расположен в самом центре Уфы . В нем можно проводить соревнования международного уровня. Нужно только создать спортцентр, — рассказал мэр города Ирек Ялалов . — Сейчас мы ищем инвестора, который воплотит идею в жизнь.

Один из главных парков планируют развивать и по другим направлением, чтобы для горожан он был любимым местом охдыха.

Власти планируют благоустроить и другие парки города. 18 марта в Уфе состоялось голосование, в котором жители смогли отдать голос. Победителями стали сквер Волна, парк имени Якутова и Кашкадан.