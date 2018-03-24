Как она упала: самые эффектные видео взрыва телебашни

Взрыв екатеринбургской телебашни — самое снимаемое событие этой весны. Несколько секунд, пока вышка падала, успели запечатлеть со всех ракурсов тысячи людей. В центре ранним субботним утром было людно, как в День города.

Мы вели онлайн-репортаж взрыва и его последствий, в который собрали множество видео, которые в том числе присылали нам вы, дорогие читатели. Все редакционные мессенджеры и почта были завалены сообщениями. Все видео просто не пересмотреть, поэтому здесь — самые эффектные.

Падение телебашни с коптера. Так это выглядело сверху.

Обрушение телебашни крупным планом. Видео АО «РВС», которая и сносила вышку.

Видео падения телебашни в замедленной съёмке.

Нарезка сноса башни с эмоциональными комментариями зрителей.

Падение телебашни задом наперёд. Как если бы башня не упала, а встала обратно.