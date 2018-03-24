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Как она упала: самые эффектные видео взрыва телебашни
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Как она упала: самые эффектные видео взрыва телебашни 

e1.ru 13 минут назад
Фото: e1.ru
Взрыв екатеринбургской телебашни — самое снимаемое событие этой весны. Несколько секунд, пока вышка падала, успели запечатлеть со всех ракурсов тысячи людей. В центре ранним субботним утром было людно, как в День города.
Мы вели онлайн-репортаж взрыва и его последствий, в который собрали множество видео, которые в том числе присылали нам вы, дорогие читатели. Все редакционные мессенджеры и почта были завалены сообщениями. Все видео просто не пересмотреть, поэтому здесь — самые эффектные.
Падение телебашни с коптера. Так это выглядело сверху.
Обрушение телебашни крупным планом. Видео АО «РВС», которая и сносила вышку.
Видео падения телебашни в замедленной съёмке.
Нарезка сноса башни с эмоциональными комментариями зрителей.
Падение телебашни задом наперёд. Как если бы башня не упала, а встала обратно.
Здесь мы собрали реакции горожан на город без вышки. А это — архив снимков Екатеринбурга с телебашней, сделанных известным высотным фотографом Славой Степановым. Сейчас от башни остался стоять «огрызок» — часть ствола с торчащей арматурой. Жители Екатеринбурге уже устраивают первые фотосессии на остатках высотки.
e1.ru: последние новости
Самые влиятельные архитекторы предложили Козицыну «золотой» квартал в центре, чтобы спасти телебашню «Достойный офицер, самый настоящий»: Владимир Чупин из Лесного погиб, укрыв солдата от гранаты Профессор архитектурного университета — о сносе башни: «Это акт исторического вандализма»
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