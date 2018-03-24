81-летнюю женщину неделю разыскивают в Челябинске

Родственники и волонтёры в Челябинске почти неделю разыскивают 81-летнюю женщину, которая не вернулась домой, сообщают в поисковом отряде «Легион Спас».

Пенсионерка ушла из дома в Ленинском районе вечером 18 марта. По словам родственников, она вышла из квартиры без телефона и документов и была одета не по погоде. Пожилая женщина может страдать потерей памяти.

Несколько дней назад волонтёры собирали добровольцев на ночное патрулирование города, однако отыскать пенсионерку не удалось. Горожан также просят помочь с расклейкой ориентировок и обращать внимание на пожилых людей на улицах.

«Если кто-то увидит старушку на улице подходите и говорите с ней. Наша бабушка теряет память, но может сказать кто она и назвать свое имя. Вспомнить эпизоды из жизни. Если сомневаетесь, сразу звоните». — написала в соцсети внучка пенсионерки.

Приметы женщины: на вид около 70 лет, рост около 152 см, седые волосы, была одета в зелёное пальто и чёрные брюки, на голове платок.