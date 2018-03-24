Блины и бистро: какие русские слова остались во французском

Мы часто говорим о том, что в русском языке много иностранных заимствований. Среди них немало французских слов и выражений — от «дамы» до «потерять голову». А какие русские слова проникли во французский язык и употребляются, когда идет речь о России

BABOUCHKA: Бабушка, пожилая женщина BALALAIKA: Балалайка BARZOI: Борзая BELOUGA или BELUGA: Белуга BISTRO (T): Бистро (якобы от требований русских казаков перекусить «быстро» в Париже) BLINI: Блины BORTSCH BORCHTCH: Борщ BOYARD или BOIAR: Боярин COSAQUE: Казак DATCHA: Дача, загородный дом ISBA: Изба, деревянный дом KREMLIN: Кремль, русская крепость MOUJIK: Мужик, русский крестьянин NAHAIKA или NAGAIKA: Нагайка, казачья плеть. OUKASE или UKASE: Указ, царский декрет PIROJKI: Пирожки SAMOVAR: Самовар STEPPE: Степь, огромная невозделанная равнина TAIGA: Тайга TROIKA: Тройка, три коня TSAR-TZAR-CZAR: Царь TSARINE-TZARINE: Царица VERSTE: Верста, мера длины VODKA: Водка ZAKOUSKI: Закуски