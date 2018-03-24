На границе Оренбуржья задержали 20 тонн изюма из Ирана

Россельхознадзор не допустил ввоз 20 тонн изюма и более 57 тысяч штук контрафактного посадочного материала. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Так, на пункте пропуска в Первомайском районе задержали автомобиль с подкарантинной продукцией. В Россию пытались ввести 20 тонн сушеного винограда из Исламской Республики Иран . Помешал провозу продукции недействительный фитосанитарный сертификат Казахстана

Также дальше пропускных пунктов «Сагарчин» и «Орск» не смогли проехать автомобили, перевозившие посадочный материал. В первом автомобиле везли 40 360 саженцев ели, яблони, сливы, груши, черешни, роз из Узбекистана с сертификатом Кыргызстана . Во втором — свыше 15 тысяч черенков без документов из той же республики.

В третьем авто без фитосанитарных сертификатов пытались провезти 1 563 саженцев роз, яблони, винограда, груши и абрикоса из Казахстана.

Владимирской области. Весь посадочный материал планировали реализовать в Башкортостане

По фактам нарушения законодательства РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. Автомобили с подкарантинной продукцией вернули в страны отправления.