Ещё
На границе Оренбуржья задержали 20 тонн изюма из Ирана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На границе Оренбуржья задержали 20 тонн изюма из Ирана 

ProOren 59 минут назад
Фото: ProOren
Россельхознадзор не допустил ввоз 20 тонн изюма и более 57 тысяч штук контрафактного посадочного материала. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Так, на пункте пропуска в Первомайском районе задержали автомобиль с подкарантинной продукцией. В Россию пытались ввести 20 тонн сушеного винограда из Исламской Республики Иран. Помешал провозу продукции недействительный фитосанитарный сертификат Казахстана.
Также дальше пропускных пунктов «Сагарчин» и «Орск» не смогли проехать автомобили, перевозившие посадочный материал. В первом автомобиле везли 40 360 саженцев ели, яблони, сливы, груши, черешни, роз из Узбекистана с сертификатом Кыргызстана. Во втором — свыше 15 тысяч черенков без документов из той же республики.
В третьем авто без фитосанитарных сертификатов пытались провезти 1 563 саженцев роз, яблони, винограда, груши и абрикоса из Казахстана.
Весь посадочный материал планировали реализовать в Башкортостане и Владимирской области.
По фактам нарушения законодательства РФ возбуждены дела об административных правонарушениях. Автомобили с подкарантинной продукцией вернули в страны отправления.
ProOren: последние новости
Снос обкомовской дачи может обойтись «Статусу» в 5 млн рублей За объекты городской среды проголосовало уже 46 тыс оренбуржцев Глава Оренбурга Евгений Арапов проголосовал на выборах Президента РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину392
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ101
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам59
Экономическое чудо России: как перехватить пятерочку80
Россиянам сообщили об изменениях в ЖКХ135
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
05:03
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля
Политика Украина
04:27
Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины
Украина В мире
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
02:06
Песков высказался о письме Скрипаля Путину
Политика В мире
01:38
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ
США В мире
03:45
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось
Шоу-бизнес
02:24
20 стран ЕС готовы выслать российских дипломатов
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение