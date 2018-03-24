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Свердловские бизнесмены ищут покупателей во Вьетнаме
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Свердловские бизнесмены ищут покупателей во Вьетнаме 

Вьетнам сегодня 58 минут назад
Фото: Вьетнам сегодня
Свердловское правительство готовит бизнес-миссию во Вьетнам для продвижения экспорта уральских товаров и услуг, сообщается на Информационном портале Свердловской области
На данный момент министерство международных и внешнеэкономических связей региона и уральская Торгово-промышленная палата заняты формированием делегаций и разработкой программ визитов. В ходе поездок запланированы презентации, промышленного и инвестиционного потенциала Среднего Урала, биржи контактов с зарубежными партнерами, переговоры с руководителями иностранных органов государственной власти.
Представители Свердловской области посетят Вьетнам 10-14 апреля в составе российской делегации на 28-й Международной торгово-промышленной выставке «VIETNAM EXPO 2018».
Помимо СРВ, Свердловская область готовит свои делегации в Беларусь и Узбекистан. По словам регионального министра международных и внешнеэкономических связей Василия Козлова, выбор стран обусловлен особыми перспективами для свердловских производителей и личными договоренностями губернатора Евгения Куйвашева с представителями руководства названных государств.
Источник: Информационный портал Свердловской области
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