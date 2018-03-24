Снос башни в Екатеринбурге показали на видео

На кадрах видно, как происходит взрыв, после чего в течение нескольких секунд башня падает и рушится. Высота здания составляла более 200 метров.

"Башня частично обрушилась внутрь, частично легла четко на возведенную «подушку». А по сейсмике и уровню пыли и шума все прошло даже мягче, чем закладывали в проекте", — рассказала она.