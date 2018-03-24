Исполнителя теракта в лондонском метро приговорили к пожизненному заключению 

Выходец из Ирака Ахмед Хасан сможет подать прошение об освобождении из тюрьмы не раньше, чем через 34 года. Неделю назад Хасан был признан виновным в покушении на убийство. Речь о теракте в подземке британской столицы в сентябре 2017 года. На момент совершения преступления Хасану было 18 лет. В Великобритании он проживал в семье пожилых приемных родителей, которые много лет занимались воспитанием усыновленных детей. Устройство, спрятанное в ведре, сработало в переполненном вагоне поезда. Самодельная бомба взорвалась не полностью. Она была начинена лезвиями, шурупами и металлической шрапнелью. В результате взрыва ранения и травмы получили более 50 человек.