В мае в Пскове пройдёт конференция iPSKOV-2018 

22-23 мая в Пскове пройдёт конференция iPSKOV-2018, об этом сообщает инвестиционный портал областного центра. Организаторы конференции — Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области и агентство #ENTER. Как сообщают организаторы, на конференцию приедут лучшие специалисты-практики из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Чебоксар. Среди них — менеджер проектов Яндекса Елена Поддубная, представитель «ВКонтакте» Александра Черкас, руководитель интернет-магазина bookvoed.ru Евгений Михальский и другие. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».