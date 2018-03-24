Федеральные торговые сети плюют на закон?

1 февраля 2018 года в России наконец-то вступил закон запрещающий продажу слабоалкогольных энергетиков в России. Под это определение подходят любые тонизирующие напитки в которых содержится 1,2-9,0% алкоголя. Большинство алкогольных энергетиков, которые продают в России подходят под это определение.

На Ямале со слабоалкогольными энергетиками уже пытались бороться. 2 марта 2016 года депутаты законодательного собрания приняли закон об ограничениях продажи безалкогольных и слабоалкогольных энергетиков». Но как только в Госдуме начали обсуждать федеральный законопроект о запрете слабоалкогольной продукции депутаты законодательного собрания Ямала исключили из закона о запрете энергетических напитков статьи в которых упоминаются слабоалкогольные энергетики. Так, что теперь этот вопрос на территории Ямал контролируется из Москвы . Могу предположить что снятие регионального запрета связано с тем, что в майских указах президента есть упоминание о том, что нужно уровнять региональные законы с федеральными. Чтобы не было дублирующих законов.

В первые дни после массовых сообщениий в новостях эти напитки пропали с полок даже специализированных алкогольных магазинов. Но вот идёт второй месяц. На полках маленьких магазинчиков затруднительно найти тонизирующие алкогольных коктейлей. А вот федеральные торговые сети будто бы о законе не слышали. В супермаркетах «Пятёрочки» и «Магнита» , которые открылись в Ноябрьске только в 2017 году и почти вытеснили количеством торговых точек частных предпринимателей. Ставят запрещённые энергетики на общее обозрение. Что это не знание или авантюризм?

На мой взгляд, проблема в вертикали управления магазинами. Супермаркеты «Пятерочка» входят в холдинг «X Retail Group», который зарегистрирован в Нидерландах . Допускаю, что и руководство находиться в Европе потому не может контролировать подчинённых. А может быть управляющие таким образом решили поскорее избавится от залежавшегося продукта, что бы не выбрасывать, пока срок годности не прошёл. По поводу Магнита я в затруднение. Руководство граждане России они должны быть в курсе закона. Если же запрещённые энергетики всё же в продаже. Я предполагаю всем плевать на закон?

С другой стороны не могу не высказать версию о том, что в российском управлении посчитали, что в такой глубинки никто и не обратит внимание на нарушение закона. А если даже найдётся кто-нибудь — заплатят штраф и дальше торговать будут. Спрос, то есть ни несовершеннолетним же не продают. Взрослым людям, которые сами отвечают за своё здоровье. И вообще в мире слишком много проблем, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Это моё предположение.

Впрочем, покупателей эти полки не сильно смущают. Большая часть людей к таким нарушениям относятся философский: «Это же Россия!» Похоже, нужно ждать новых всплесков сердечных приступов среди 30-летних, чтобы общество вспомнило о существующем законе. Ведь злоупотребление напитками с кофеином и алкоголем провоцирует развитие ишемических болезней. Так и появилась в законе формулировка запретить ради нравственного и физического здоровья граждан. Пока, что обратимся в «Роспотребнадзор» узнаем, как работает закон. Но это уже другая история.

Сеть магазинов «Монетка» не отстают от более крупных игроков торговли. Правда в ассортименте только «Страйк».

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