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Анастасия Волочкова поделилась новостями из зала суда
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Анастасия Волочкова поделилась новостями из зала суда 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Анастасия отметила, что решила отстаивать свою честь, достоинство и правду самостоятельно, поэтому лично пришла на суд водителя-мошенника. «А не тут-то было. Адвокат Скиртача заседание проигнорировал. Ни на чьи телефоны он не отвечал…», — поделилась с читателями балерина.
Волочкова считает, что в следующий раз он придумает другую «отмазку». «Вот так семейка Скиртачей пытаются затянуть процесс… Это они могут… Ответить же им нечем, только грязью, обманом и выдумками», — отметила Анастасия.
Балерина уверена, что правда восторжествует, ведь Скиртачам просто нечем ответить, они стали заложниками собственной лжи. «Судя по всему полгода, проведенных в СИЗО, не отучили мошенника врать и устраивать цирк и шоу…» — подвела итог Волочкова.
Поклонники поддержали Анастасию и пожелали ей не сдаваться, отстаивать правду и не сломаться под гнетом постоянных обсуждений и негативных комментариев. Если балерина уверена, что права, суд встанет на ее сторону, уверены подписчики Волочковой
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