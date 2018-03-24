Анастасия Волочкова поделилась новостями из зала суда

Анастасия отметила, что решила отстаивать свою честь, достоинство и правду самостоятельно, поэтому лично пришла на суд водителя-мошенника. «А не тут-то было. Адвокат Скиртача заседание проигнорировал. Ни на чьи телефоны он не отвечал…», — поделилась с читателями балерина.

Волочкова считает, что в следующий раз он придумает другую «отмазку». «Вот так семейка Скиртачей пытаются затянуть процесс… Это они могут… Ответить же им нечем, только грязью, обманом и выдумками», — отметила Анастасия.

Балерина уверена, что правда восторжествует, ведь Скиртачам просто нечем ответить, они стали заложниками собственной лжи. «Судя по всему полгода, проведенных в СИЗО , не отучили мошенника врать и устраивать цирк и шоу…» — подвела итог Волочкова.

Поклонники поддержали Анастасию и пожелали ей не сдаваться, отстаивать правду и не сломаться под гнетом постоянных обсуждений и негативных комментариев. Если балерина уверена, что права, суд встанет на ее сторону, уверены подписчики Волочковой