«Адвокат заседание проигнорировал»: Волочкова пришла на суд по делу водителя-мошенника 

Анастасия Волочкова сообщила подписчикам своего микроблога, что побывала в суде, где проходит разбирательство по делу водителя, ограбившего её. Однако суд не состоялся, так как адвокат ответчика в зал не явился.
Как написала в своем Инстаграме Волочкова, она считает, что Александр Скиртач (так зовут бывшего водителя балерины) не без помощи своего адвоката пытается затянуть процесс судебного разбирательства. В этот раз защитник ответчика не явился в зал суда, и Анастасия Волочкова уверена, что в следующий раз они придумают ещё что-нибудь, чтобы суд не состоялся. «Адвокат Скиртача заседание проигнорировал. Ответить же им нечем, только грязью, обманом и выдумками. Заврались совсем ребята Скиртачи.»
Волочкова заверила, что правда обязательно восторжествует, как бы этому не препятствовал Скиртач. Она призналась, что полгода в СИЗО Александру не пошли на пользу, время, проведенное там, по ее словам, не отучило его врать. Поклонники поспешили утешить балерину. По их мнению, даже если дело затянется надолго, оно обязательно закончится в пользу пострадавшей, и виновник, безусловно, будет наказан. Им очень интересно узнать итоги разбирательства, и они с нетерпением ждут этого момента, ведь деньги, украденные Александром, немалые.
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