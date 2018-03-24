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Пробки на Московском проспекте снимают с воздуха: в Ярославле хотят расширить проект «Зелёная волна»
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Пробки на Московском проспекте снимают с воздуха: в Ярославле хотят расширить проект «Зелёная волна» 

76.ru 30 минут назад
Фото: 76.ru
Интенсивность и плотность движения транспорта на Московском проспекте замеряют с воздуха. Две недели в утренние, вечерние часы пик и в выходные над проспектом будет кружить квадрокоптер. На основе снятого им видео составят модель движения не только на Московском проспекте, но и на прилегающих дорогах.
— По итогам тестирования схемы координации дорожного движения на Московском проспекте принято решение расширить зону действия «зелёной волны» с учетом прилегающих магистралей, откуда идет довольно плотный поток транспорта, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев. — Нам сейчас очень важно понять интенсивность этого потока, так как последние измерения проводились несколько лет назад и без применения подобной техники.
После всех замеров светофоры будут настраивать таким образом, чтобы убрать ежедневные пробки.
Прошлый эксперимент по перенастройке светофоров закончился неудачно — Московский проспект встал в громадную пробку, люди добирались до работы по несколько часов.
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