В Нижнем Новгороде подвели итоги социально-экономического развития за 2017 год

pixabay.comВ Нижнем Новгороде подвели итоги социально-экономического развития за 2017 годСемь муниципалитетов Нижегородской области перешли в группу территорий с более высоким уровнем развития по итогам 2017 года. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

Министерство подвело предварительные итоги оценки уровня социально-экономического развития территорий региона за 2017 год. 13 территорий имеют уровень развития выше среднего, 34 — средний, 5 — ниже среднего.

Кроме того, по итогам 2017 года уровень выше среднего имеют: Ковернинский, Павловский районы и городские округа г. Первомайск г. Кулебаки . На данных территориях наблюдается рост показателей, связанных с объемами инвестиций в реальный сектор экономики, отгруженной продукции, заработной платой.

Семь муниципалитетов Нижегородской области по сравнению с итогами 2017 года перешли в группу территорий с более высоким уровнем развития. Ковернинский район, г.о.г. Первомайск и г.о.г. Кулебаки из категории территорий со средним уровнем развития перешли в категорию с уровнем развития выше среднего, Дивеевский, Починковский, Володарский и Краснооктябрьский районы — из категории с уровнем ниже среднего в категорию со средним уровнем развития.