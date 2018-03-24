В Нижнем Новгороде подвели итоги социально-экономического развития за 2017 год 

pixabay.comВ Нижнем Новгороде подвели итоги социально-экономического развития за 2017 годСемь муниципалитетов Нижегородской области перешли в группу территорий с более высоким уровнем развития по итогам 2017 года. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.
Министерство подвело предварительные итоги оценки уровня социально-экономического развития территорий региона за 2017 год. 13 территорий имеют уровень развития выше среднего, 34 — средний, 5 — ниже среднего.
Уровень социально-экономического развития выше среднего стабильно наблюдается в Кстовском, Богородском, Городецком районах и городских округах г. Арзамас, г. Бор, г. Выкса, г. Дзержинск, г. Нижний Новгород, г. Саров.
Кроме того, по итогам 2017 года уровень выше среднего имеют: Ковернинский, Павловский районы и городские округа г. Первомайск и г. Кулебаки. На данных территориях наблюдается рост показателей, связанных с объемами инвестиций в реальный сектор экономики, отгруженной продукции, заработной платой.
Семь муниципалитетов Нижегородской области по сравнению с итогами 2017 года перешли в группу территорий с более высоким уровнем развития. Ковернинский район, г.о.г. Первомайск и г.о.г. Кулебаки из категории территорий со средним уровнем развития перешли в категорию с уровнем развития выше среднего, Дивеевский, Починковский, Володарский и Краснооктябрьский районы — из категории с уровнем ниже среднего в категорию со средним уровнем развития.
Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин заявлял о необходимости улучшения качества жизни нижегородцев путем организации работы по основным направлениям: рост региональной экономики, улучшение инвестиционного климата, повышение эффективности управления, развитие человеческого капитала, формирование современной инфраструктуры.