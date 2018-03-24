Ровно 19 лет назад НАТО начало бомбежки Сербии

Президент Сербии Александр Вучич считает, что сербский народ никогда не забудет произошедшей трагедии, навечно отпечатавшейся в памяти каждого серба.

"Ночь 24 марта 1999 года мы будем помнить всегда, как одну из самых тяжелых ночей для нашего народа. Но сегодня прямо и гордо, печальным голосом и тихо, вместе с тем ясно, мы можем сказать — вы убивали нас, наших детей, а Сербию не смогли убить, потому что Сербию никто никогда не сможет убить", — подчеркивает сербский лидер.

Напомним, что в ходе натовской операции «Союзная сила», чья необходимость объяснялась присутствием югославских войск на территории автономного края Косово и Метохия и проведением там, якобы, этнических чисток, атакам с воздуха подверглись стратегически важные военные и гражданские объекты в Белграде, Приштине, Ужице, Нови-Саде , Крагуеваце, Панчево , Подгорице, было совершено 35 тысяч боевых авиавылетов, в которых было задействовано около 1000 самолетов и вертолетов, сброшено 79000 тонн взрывчатки (в том числе 156 контейнеров с 37440 кассетными бомбами, запрещенными международным правом).

Не стоит забывать и следующие факты той трагедии. Так, 23 апреля 1999 года «случайным» ударом ракеты «Томагавк» был разрушен белградский телецентр (погибли 16 журналистов). Седьмого мая высокоточной ракетой, выпущенной с бомбардировщика B-2, уничтожено посольство Китая в Белграде (официальная версия «ошибки»: устаревшие карты), «нечаянно» пострадала и Свято-Троицкая церковь, принадлежащая Московскому Патриархату, восстановленная потом на деньги прихожан.

На Балканах не прекращаются расследования и дискуссии о преступлениях Североатлантического альянса в регионе в 90-х годах прошлого столетия. Но если раньше этим занимались, в основном, сербские эксперты, то сейчас публикуются серьезные материалы косовских СМИ и аналитиков, поднимающие вопрос о правомерности действий НАТО в ходе конфликта.

Так, по данным косоваров, в 25 километрах от Скопье натовская авиация сбросила 10 тонн запрещенных боеприпасов с обедненным ураном, что является причиной раковых заболеваний и преждевременных смертей албанцев в Македонии и Косово по сей день. Местные экологические организации мгновенно забили тревогу, призывая к ответу виновных в произошедшем и «очистке» территории. Приштинская «Газета Экспресс» даже опубликовала карту зараженных территорий. Согласно ей, наибольшее радиоактивное загрязнение почвы наблюдается в районах Македонии и самопровозглашенного Косово: Шар Планина, Дервенска Клисура и Качаник.

Между тем в феврале с.г. в сербском городе Ниш прошло первое заседание Совета по подготовке судебного иска к 19 странам-членам НАТО, принимавшим участие в бомбардировках Сербии в 1999 году. Одним из инициаторов данного мероприятия выступил адвокат Срджан Алексич, отстаивающий интересы пострадавших, в том числе от последствий применения натовцами запрещенного обедненного урана, граждан. Он намерен требовать компенсации им материального и нематериального ущерба, а также соответствующего лечения больных. Юрист подчеркнул, что Совет до конца года выступит с обвинениями в отношении каждой отдельной страны.