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Сошедшие с рельсов грузовые вагоны под Мурманском повредили опоры ЛЭП
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Сошедшие с рельсов грузовые вагоны под Мурманском повредили опоры ЛЭП 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости / Динамика дня. Сошедшие с рельсов грузовые вагоны под Мурманском повредили опоры ЛЭП и дорожные пути — СК
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