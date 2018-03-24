Во Владивостоке спасли тюленёнка, сняв его со льдины

Животному четыре недели.

Тюлененка Улисса спасли во Владивостоке , сняв со льдины в бухте Улисс. В настоящее время он находится в реабилитационном центре «Тюлень» в Тавричанке.

«Крупный мальчик без видимых повреждений, если не считать рассеченного подбородка. Поскольку, несмотря на неплохую кондицию, тюлень довольно сильно обезвожен, сначала восстанавливаем водно-солевой баланс и первые сутки наблюдаем за состоянием», — говорится в сообщении центра.

«Тюленя заметили на льду бухты рабочие нефтебазы. В похожих ситуациях мы всегда просим понаблюдать за животным несколько часов, если не видно ран и ярковыраженного истощения, — ведь тот факт, что тюленёнок лежит на льду, не говорит о том, что у него проблемы: для тюленей нормально спать на льду или на берегу. Рабочие нефтебазы сообщили нам, что детеныш лежит без движения уже 12 часов и совсем не реагирует на людей, подходивших к нему вплотную (вот это уже аргумент; вот это уже, как правило, наш клиент)», — добавили в «Тюлене».