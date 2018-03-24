Тюменцев вновь приглашают на продовольственную ярмарку 

Сегодня, 24 марта, администрация города Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области открыли специализированную продовольственную ярмарку в Тюмени.
На ярмарке представлена продукция сельхозпроизводителей города Тюмени и юга Тюменской области следующего ассортимента: мясо говядины, баранины, рыбная продукция, мед, яйцо, дикоросы и многое другое.
«Приглашаем жителей и гостей города посетить ярмарочные площадки с 8 до 15 часов», — рассказали в департаменте потребительского рынка.
Ярмарка проходит на четырех площадках:
пр. Солнечный, 11— ТРЦ «Заречный двор»;
ул. Мельникайте, 126, корпус 2 — ТЦ «П. О. Р. Т.»,
ул. Севастопольская, 12 — Выставочный зал;
ул. Льва Толстого, 29 (территория парковки на пересечении улиц Ямской — Льва Толстого).