Ещё
Тюменцев вновь приглашают на продовольственную ярмарку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тюменцев вновь приглашают на продовольственную ярмарку 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 24 марта, администрация города Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области открыли специализированную продовольственную ярмарку в Тюмени.
На ярмарке представлена продукция сельхозпроизводителей города Тюмени и юга Тюменской области следующего ассортимента: мясо говядины, баранины, рыбная продукция, мед, яйцо, дикоросы и многое другое.
«Приглашаем жителей и гостей города посетить ярмарочные площадки с 8 до 15 часов», — рассказали в департаменте потребительского рынка.
Ярмарка проходит на четырех площадках:
пр. Солнечный, 11— ТРЦ «Заречный двор»;
ул. Мельникайте, 126, корпус 2 — ТЦ «П. О. Р. Т.»,
ул. Севастопольская, 12 — Выставочный зал;
ул. Льва Толстого, 29 (территория парковки на пересечении улиц Ямской — Льва Толстого).
Уральский меридиан: последние новости
Внимание! Только для ямальской молодёжи! В Екатеринбурге фитнес тренера посадят за то что посидел на диване Тюменец лишился земель и машины за долг в размере более 50 млн рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину124
Эпичный взрыв телебашни в Екатеринбурге сняли на видео32
Россиянам сообщили об изменениях в ЖКХ70
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам42
Умер обменявший себя на заложников полицейский15
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение