Тюменцев вновь приглашают на продовольственную ярмарку

На ярмарке представлена продукция сельхозпроизводителей города Тюмени и юга Тюменской области следующего ассортимента: мясо говядины, баранины, рыбная продукция, мед, яйцо, дикоросы и многое другое.

«Приглашаем жителей и гостей города посетить ярмарочные площадки с 8 до 15 часов», — рассказали в департаменте потребительского рынка.

Ярмарка проходит на четырех площадках:

пр. Солнечный, 11— ТРЦ «Заречный двор»;

ул. Мельникайте, 126, корпус 2 — ТЦ «П. О. Р. Т.»,

ул. Севастопольская, 12 — Выставочный зал;