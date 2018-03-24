Ян Цзечи провел встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой

Ян Цзечи отметил, что за 20 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и ЮАР благодаря совместным усилиям двух сторон произошел скачок в развитии межгосударственных связей. В настоящее время строительство социализма с китайской спецификой вступило в новую эпоху, также в новую эпоху вступило и национальное развитие ЮАР. Китайская сторона готова укреплять контакты с ЮАР на высоком уровне, усиливать политическое взаимодоверие, углублять деловое сотрудничество и содействовать непрерывному достижению более значительных результатов в развитии двусторонних отношений.

Ян Цзечи также заявил, что в этом году главы двух государств будут совместно председательствовать на саммите Форума по китайско-африканскому сотрудничеству в Пекине, кроме того, ЮАР организует встречу руководителей БРИКС Йоханнесбурге . Это два грандиозных события в дипломатической повестке дня двух стран, стороны должны поддержать друг друга, обеспечить успешное проведение этих мероприятий и содействовать развитию китайско-африканского сотрудничества и сотрудничества в рамках БРИКС.

Сирил Рамафоса в свою очередь заявил, что его страна намерена воспользоваться возможностями, открывающимися благодаря 20-й годовщине установления дипотношений между двумя странами, укрепить стратегическое сопряжение и углубить взаимовыгодное сотрудничество с китайской стороной. ЮАР готова принять активное участие в первой Китайской международной импортной выставке и приветствует участие китайских предприятий в инвестиционной конференции и саммите по трудоустройству, которые проведет ЮАР. По его мнению, стороны должны объединить усилия и поддержать друг друга в организации встречи руководителей БРИКС и саммита Форума по китайско-африканскому сотрудничеству, чтобы тем самым содействовать выведению всеобъемлющего стратегического партнерства между ЮАР и Китаем на новый уровень.

В пятницу Ян Цзечи также провел встречу с министром иностранных дел ЮАР Линдиве Сисулу. —0—