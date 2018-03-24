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Горячий гость, впервые на Ямале. Сингапур присматривается к Арктике
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Горячий гость, впервые на Ямале. Сингапур присматривается к Арктике 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 24 марта, вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова встретилась с господином Сэм Тан — государственным министром в Канцелярии премьер министра, министром иностранных дел, министром трудовых ресурсов Сингапура. Он первый представитель правительства Сингапура, который приехал на Ямал. Они обсудили вопросы развития Северного морского пути и международных рынков, а также перспективы сотрудничества. По словам ямальского гостя у Сингапура и России давние хорошие отношения.
«В год 50-летия отношений двух стран мне приятно побывать в Салехарде. Надеюсь, этот визит станет отправной точкой для выстраивания дружеских отношений между ямальцами и сингапурцами», — сказал он.
Сэм Тан также поделился впечатлениями от первых дней пребывания в регионе: «Для нас жителей тропиков минус 28 — это весьма холодно, но, несмотря на мороз, ваше гостеприимство и радушие согрели наши души», — сказал он.
Вчера они проехали с экскурсией по Салехарду, посетили главный музей Ямала и познакомились с историей края. Их восхитили местные жители, которые научились выживать в суровых условиях.
«Сингапур заинтересован в Арктике. За последнее время мы налаживаем контакты со многими Арктическими регионами. Мы заинтересованы в экономическом и научном сотрудничестве с Арктикой, поскольку мы знаем, что она богата углеводородными и минеральными ресурсами. Думаю, у нас большие перспективы для совместного сотрудничества», — резюмировал Сэм Тан.
Помимо этого, сегодня делегация Сингапура встретится с депутатом Законодательного Собрания ЯНАО Сергеем Харючи и с представителями общественных организаций. Совместно с Ириной Соколовой они обсудят актуальные вопросы дальнейшего сотрудничества.
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