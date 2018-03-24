И вечный суд, покой им только снится

Фото с ресурса business-vector.info

Продолжаем публикацию курсов кройки и шитья по генеральным планам от удельных князьков Владимирской губернии. Ранее мы познакомились с вариантом, как целую улицу с двумя десятками домов можно выкинуть за черту населённого пункта в лес (Камешковский район), или окружить дом с живущей в нём семьёй с ребёнком частными территориями ( Суздаль ).

Теперь перенесёмся в Петушинский район, где администрация осенью прошлого года инициировала

более десяти судебных процессов с целью исключения из границ населённых пунктов

и перевода в сельскохозяйственные угодья нескольких сотен земельных участков, добросовестно приобретённых гражданами для индивидуального жилищного строительства и приусадебного хозяйства. Подробнее об этом — в нашем материале «Зачем Великоцкий подвесил тысячи человек».

После публикации на «ТВ-МИГ», после вопроса редактора «ТВ-МИГ» губернатору Светлане Орловой глава районной администрации вынужденно пошёл на уступки и отозвал два из десяти судебных исков (по деревням Старое Аннино и Старое Омутище).

На встречах с гражданами Великоцкий обещал и по другим населённым пунктам рассмотреть возможность

отказаться от бессмысленных и беспощадных судебных тяжб и позволить людям строиться,

осваивать запущенные бесхозные земли, повышать налоговую базу, увеличивать численность населения. Прошла пара месяцев, в администрации почувствовали затишье, и теперь Великоцкий говорит, что ничего не обещал.

Суды идут своим чередом. Принципиальное значение имеет рассмотрение областным судом апелляционной жалобы по делу об исключении из черты деревни Молодилово присоединённого к ней в 2012 году заболоченного пустыря и переводе его обратно в земли сельхозназначения. На заседании побывал ваш корреспондент.

Данное дело — полный абсурд на абсурде. Во-первых, решением районного суда постановлено исключить из Государственного кадастра недвижимости не какие-то отдельные земельные участки, а полностью границы деревни Молодилово.

Да-да, ликвидируются границы всей деревни!

Если данное решение выполнить, градостроительная деятельность в этом населённом пункте будет полностью парализована, а все существующие жилые дома окажутся вне правового поля.

Одно успокаивает: согласно отзыву Росреестра , выполнить такое решение невозможно — Земельным кодексом РФ просто не предусмотрено исключение границ населённого пункта, их можно либо установить, либо изменить. Нельзя лишить населённый пункт его границ. Высказывавшееся в суде мнение одной из сторон, что отмена нынешних границ автоматически приведёт к восстановлению прежних, также не основано на законе, сообщает Кадастровая палата Росреестра. Автоматизм здесь невозможен, нужно разрабатывать заново всю документацию о границах деревни.

Однако сторона, отстаивающая решение суда первой инстанции, не желает слышать доводы государственной регистрационной службы. Вообще этот процесс поражает каким-то сюрреализмом происходящего.

Подумать только: в зале суда в непримиримом противостоянии сошлись администрация Петушинского района и солидарная с ней прокуратура с одной стороны и администрация Петушинского поселения и граждане — с другой. А впечатление такое, будто это дипломатический скандал Великобритании с Россией из-за отравления Скрипаля —

ни больше, ни меньше.

Говорят на разных языках, будто не слышат и не понимают друг друга. У каждой стороны в руках — взаимоисключающие версии документов с одним и тем же названием, датой и номером. Твердят и твердят своё… Вот уж не позавидуешь суду!

Но попробуем всё же разобраться. Нормативно-правовым актом, определяющим границы населённых пунктов, является генеральный план поселения. В Петушинском сельском поселении их аж два! И оба официально опубликованы! Каждый из них признаётся единственно законным и действующим той или иной стороной «дипломатической войны».

Разница между двумя «законными» генеральными планами — не в каких-то мелочах. Они различаются радикальнейшим образом. Где в одном — населённый пункт, улицы, дома, дачи, сады и огороды, в другом — сельскохозяйственная нива (а в действительности — заболоченный пустырь).

Можете себе представить масштабы творящегося дурдома? В итоге же страдают простые граждане, купившие землю, чтобы обзавестись дачкой, приусадебным хозяйством,

но теперь вынужденные бегать по судам.

Давайте сравним два генеральных плана. Первый считает единственно верным и законным администрация Петушинского сельского поселения. Этот генплан был принят в 2012 году на заседании Совета народных депутатов (СНД) поселения, он официально опубликован на сайте администрации поселения — можете посмотреть по ссылке. Никакого другого генплана СНД поселения не принимал, утверждает представитель сельской администрации в суде.

Это фрагмент генерального плана Петушинкого сельского поселения с официального сайта его администарции. Овалом выделена деревня Молодилово. Штриховкой обозначена территория, присоединённая к деревне в 2012 году.

Сейчас это заболоченный пустырь, десятилетия не используемый в хозяйственных целях.

Но здесь уже запланирована организация дачных участков. Дело тормозят лишь судебные тяжбы. Именно эта территория является сейчас предметом спора в суде.

А ниже — аналогичный фрагмент генплана того же Петушинского поселения, но по версии администрации района, которую она разместила на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИСТП). Администрация Великоцкого считает именно этот генплан действующим и единственно верным.

Как видим, на генплане с сайта ФГИСТП, размещённом там районной администрацией, присоединённая к Молодилово в 2012 году территория значится как земля сельскохозяйственного назначения вне населённого пункта.

И таких спорных территорий при сравнении двух законных генеральных планов в Петушинском районе обнаруживаются десятки! И это называется правовое государство?! В настоящее время

в Петушинском районе огромные территории находятся вне земельного и градостроительного правового поля.

Решающее слово, конечно, остаётся за судом. Ниже приведены видеозаписи наиболее принципиальных моментов заседания областного суда 15 марта, следующее заседание назначено на 5 апреля.

Вместе с тем, есть очевидные вещи, которые невозможно отрицать. В 2012 году разработка и утверждение генерального плана являлось законным полномочием сельского поселения.

Официальной публикацией генплана является его размещение на сайте администрации поселения.

ФГИСТП — это, согласно Земельному кодексу, информационно-аналитическая система, созданная для удобства граждан и организаций. Размещение на сайте ФГИСТП генерального плана не является его официальным опубликованием. И если размещённый на сайте ФГИСТП вариант генплана противоречит первоисточнику, то, наверное, прокуратуре стоило бы помочь районной и сельским администрациям разобраться в этом противоречии и устранить его в интересах людей, развития территорий и пополнения бюджета, в конце концов.

Вместо этого прокуратура обозревает исключительно один источник, а именно сайт ФГИСТП, и в упор не замечает официальную публикацию документа на законном ресурсе,

сайте сельского поселения, не обращается в администрацию поселения за бумажным оригиналом генплана, а строит свою позицию на мнении одной из сторон конфликта.

Всё это в высшей степени странно. Надеюсь, суд разберётся. Переходим к видеоматериалам. Встать, суд идёт!

Представитель администрации Петушинского сельского поселения: — Карта-план составлялся в соответствии с генеральным планом Петушинского сельского поселения, который утверждён Советом народных депутатов… поселения в 2012 году… Данное решение и генеральный план опубликованы, размещены на сайте Петушинского сельского поселения. В материалах дела имеется копия утверждённого генерального плана… поселения, с печатью Совета народных… поселения. И у суда не имелось оснований для вывода о том, что генеральный план утверждался в какой-либо иной редакции.

Администрация… поселения может предоставить на обозрение суда генеральный план Петушинского сельского поселения. Разрешите?

…На сайте ФГИСТП не размещена актуальная редакция генерального плана… У Петушинского сельского поселения нет полномочия для размещения этой информации на сайте [ФГИСТП]. Данную информацию размещает администрация Петушинского района. На сайте ФГИСТП генеральный план не размещён вообще. Там размещены иные документы, которые не соответствуют генеральному плану. Поэтому их к сведению принимать нельзя.

Судья областного суда: — Представьте суду [генеральный план]…

Представитель поселения: — Вам всю папку предоставить?

Судья: — И что поддерживаете ходатайство, чтобы мы обозрели…

Представитель поселения: — Да.

Судья: — Всё в этой папочке — генплан?

Представитель поселения: — Да, всё генплан.

Представитель собственников земельных участков: — Граница населённого пункта, в соответствии со статьями 83 и 84 Земельного кодекса, меняется генпланом. Генплан является нормативным актом, который непосредственно меняет или устанавливает границу…

Если администрация поселения настаивает, что именно в 2012 году это было включено… А мы знаем, что это так… И администрация района, все это на самом деле знают…

Представитель прокуратуры: — Проведённой проверкой было установлено, что в соответствии с генеральным планом Петушинского сельского поселения, размещённым на сайте ФГИСТП в сети Интернет, указанные земельные участки не входят в границы населённого пункта деревня Молодилово.

Представитель администрации Петушинского района: — Мы считаем, что генеральный план, который размещён в ФГИСТП… является актуальным и действительным. В 2012 году было принято решение Советом народных депутатов Петушинского сельского поселения, и оно является единственным актуализированным в отношении деревни Молодилово.

Представитель поселения: — Генеральный план не размещён в ФГИСТП. Была проведена проверка прокуратуры… Действительно на сайте ФГИСТП генеральный план Петушинского сельского поселения 2012 года в актуальной редакции не размещён вообще.

Кадастровый инженер Андрей Зубков : — Как же проверка [прокуратуры] проводилась? Вот я кадастровый инженер, который карту изготавливал, а меня даже не опрашивали. Я проехал в сельское поселение и спросил: у вас проверка проводилась? Вы же заказчик карты-плана. Нет, говорят, у нас тоже проверка не проводилась, к нам тоже никто не приходил.

Как же проводил прокурор проверку? Они говорят: мы проводили проверку путём обозрения ФГИСТП. Но вы же понимаете, что ФГИСТП наполняет администрация района, которая выступает оппонентом администрации поселения, и она специально не размещает актуальный генеральный план [в ФГИСТП], вы это понимаете? Они говорят: наполнением этой системы наделена администрация района, чем наполнят — тем наполнят…

У нас был целый ряд вопросов, и я действительно обратился [в прокуратуру] с целью исследовать, что же размещено в ФГИСТП… И соответственно ответ прокуратуры.

Установлено, что в ФГИСТП не размещена информация, предусмотренная пунктами 1, 3, 3.1 части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса. Если посмотреть эту статью, то это документы территориального планирования.

То есть генеральный план фактически в ФГИСТП не размещён. Там размещён опорный, начальный, предпроектный план, на котором не отображены те перспективные включения, которые отображены в генеральном плане 12-го года. Они просто там не отображены. И администрация района саботирует размещение генерального плана.

Представитель администрации района: — На ФГИСТП размещён опорный план, но он соответствует актуальному генеральному плану.

Судья: — А почему актуальный не разместили?

Представитель администрации района: — Значит, какие-то были причины неразмещения…

Судья: — После утверждения Советом генерального плана вам передавался уже утверждённый план?

Представитель администрации района: — Значит Вот эти папки не передавались. То, что сейчас появилось в суде, эти папки нам никогда не передавались.

Судья: — Когда они появились-то?

Представитель администрации района: — Они появились при рассмотрении дела только. Эти папки Петушинское сельское поселение представило в суд. Поэтому мы не могли ничего размещать, мы ими не располагали.

P. S. 20 марта арбитражный суд Владимирской области вынес определение о прекращении производства по иску администрации Петушинского района к администрации Петушинского сельского поселения о признании незаконной и исключении из реестра государственной регистрации границы деревни Крутово. Таким образом,

юристы районной администрации вчистую проиграли эту тяжбу, им не удалось лишить деревню границы.

Суд дал понять Великоцкому, что по оставшимся шести делам (Горушка, Волосово , Жары, Ильинки , Ваульцево, Антушово) администрация района ещё может отказаться от своих заявлений, пока суд не отказал.

Данный судебный процесс показал критически низкую квалификацию юристов администрации Петушинского района, прежде всего Сергея Трофимова . Процесс длился полгода! Этого времени ему не хватило на исправление допущенных в иске юридических ошибок. В ходе процесса администрация района два раза радикально меняла требования, полностью изменив предмет иска и состав заинтересованных лиц, тем самым по ходу дела безуспешно пытаясь устранить ранее допущенные юридические ошибки и затягивая рассмотрение дела. Трофимов «доуточнялся» до того, что суд в итоге прекратил производство по делу в связи с тем, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

По другим делам ситуация аналогичная.

Чтобы помочь администрации района не потерять лицо окончательно,

арбитражный суд отложил судебные разбирательства для того, чтобы дать Великоцкому шанс отказаться от исков либо заключить мировое соглашение. В противном случае арбитражный суд с большой вероятностью прекратит производство по другим шести делам.

Именно низкая квалификация юристов районной администрации стала первопричиной всех этих бессмысленных и беспощадных судебных тяжб, подвесивших тысячи человек в неопределённом правовом положении их собственности, продолжает усугублять ситуацию и заводить её в тупик.

«ТВ-МИГ» будет отслеживать развитие событий.