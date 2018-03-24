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Россия предложила создать «зеленый коридор» для поставок лекарств из Японии
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Россия предложила создать «зеленый коридор» для поставок лекарств из Японии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ОСАКА, 24 мар — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Зампред правительства РФ Ольга Голодец предложила Японии сделать качественный шаг в сотрудничестве и организовать «зелёный коридор» для японских компаний, занимающихся медицинским оборудованием и фармацевтикой.
"Вчера в ходе переговоров мы предложили сделать следующий качественный шаг в нашем взаимодействии. Мы предложили проработать возможности реализации программы так называемого «зеленого коридора» для компаний, которые занимаются медицинским оборудованием, и фармацевтических компаний", — подчеркнула Голодец.
Вице-премьер также добавила, что Россия хочет «облегчить доступ японских компаний на российский рынок».
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