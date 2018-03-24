Россия предложила создать «зеленый коридор» для поставок лекарств из Японии

"Вчера в ходе переговоров мы предложили сделать следующий качественный шаг в нашем взаимодействии. Мы предложили проработать возможности реализации программы так называемого «зеленого коридора» для компаний, которые занимаются медицинским оборудованием, и фармацевтических компаний", — подчеркнула Голодец.