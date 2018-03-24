Башня — всё: УГМК обрушила самый известный долгострой Урала

Вопреки воле екатеринбуржцев.

Утром 24 марта 2018 года уральская столица лишилась одной из достопримечательностей и архитектурной доминанты — недостроенной телебашни возле цирка.

Демонтаж был осуществлен методом направленного взрыва. Сначала сработала одна часть зарядов, заложенная на высоте нижней трети конструкции, через несколько секунд — вторая, чуть выше. Башня обрушилась, подняв в воздух огромное количество пыли.

"Чулок смертника", призванный защитить от разлетающихся кусков бетона, сорвало взрывной волной. Куски шрапнели раскидало в разные стороны. Хотя компания-подрядчик обещала провести все безопасно, по официальным данным, пострадал один человек, однако, по сведениям "Уралинформбюро" , травмированных двое.

Как все происходило — смотрите в нашем видео.

Легендарный недострой приговорили к сносу летом 2017 года, когда башня и, самое главное, участок под ней были переданы свердловскими властями ООО «Ледовая арена» (входит в "УГМК-Холдинг" ) в качестве взноса в уставный капитал Общества.

Узнав о грядущей казни, екатеринбуржцы предприняли все возможное, чтобы ее предотвратитиь. Они собирали подписи в защиту башни, «обнимали» ее и даже за сутки перед сносом взяли в «заложницы».