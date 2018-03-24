Доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2017 год и проекте плана на 2018 год /21/

В-третьих, непрерывно наращивать потенциал предоставления общественных благ и предложения услуг. В целях дальнейшего повышения уровня обеспечения равного доступа к основным видам общественных услуг необходимо разработать индикативные предложения, касающиеся системы стандартизации основных общественных услуг. Неуклонно оставаясь на позиции приоритетного развития образования, следует углублять комплексную реформу образования. В контексте интегрированного развития обязательного образования в городе и на селе продолжать улучшать основные условия обучения в отсталых школах. Усилия будут направлены на решение таких острых проблем, как серьезная внеклассная учебная нагрузка на школьников, ажиотаж вокруг выбора престижных учебных заведений, превышение нормативов численности учащихся в классе и т.д. Разными способами наращивать предоставление дошкольных образовательных ресурсов, улучшать услуги в области ухода за младенцами и раннего образования детей. Активизировать работу по расширению охвата полным средним образованием. Способствуя учебно-производственной интеграции, создавать больше возможностей для развития профессионального образования общественными силами, расширять масштабы экспериментального внедрения нового типа ученичества и современной системы ученичества на предприятиях. Ускоренными темпами создавать вузы передового мирового уровня и развивать лидирующие в мире научные дисциплины. Развивать образование, касающееся национальных меньшинств, специальное образование, дальнейшее образование и сетевое образование. Интенсифицировать формирование контингента педагогических кадров, развитие профессиональной этики преподавателя и наставнического стиля. В 2018 году предполагаемый коэффициент удержания в школах учеников на этапе обязательного 9-летнего образования и предполагаемый брутто-коэффициент приема в среднюю школу второй ступени достигнут соответственно 94,2% и 88,9%, запланировано принять в общеобразовательные вузы и высшие специальные учебные заведения 7,55 млн абитуриентов. Необходимо всесторонне осуществлять стратегию «здоровый Китай », улучшать физические качества населения, углублять системную реформу в сфере медобслуживания, фармацевтики и здравоохранения. Стимулировать введение системы ступенчатой диагностики и лечения, интенсифицировать создание системы низовых лечебно-санитарных услуг и подготовку врачей общей практики и педиатров. Запустить новую очередь программы улучшения медицинского обслуживания, нацеленной на повышение потенциала диагностики и лечения сложных и трудноизлечимых болезней. Оздоровлять систему лекарственного снабжения и обеспечения, поддерживать работу по наследованию, обновлению и развитию традиционной китайской медицины и фармацевтики. Активнее осуществлять стратегию обеспечения безопасности пищевых продуктов. Всесторонне либерализовать рынок геронтологических услуг, стимулировать сочетание медобслуживания с услугами по уходу за престарелыми, всеми силами стимулировать реализацию проекта повышения обеспеченности базовыми социальными услугами. По-настоящему интенсифицировать защиту прав и интересов женщин, несовершеннолетних, инвалидов и других социальных групп, улучшать систему заботы о детях, женщинах и престарелых, оставленных в деревнях, а также их обслуживания, интенсивнее стимулировать формирование безбарьерной среды. Одновременно с интенсивным осуществлением государственной программы демографического развития необходимо приступить к разработке государственной средне— и долгосрочной программы активного реагирования на старение населения. Продолжать совершенствовать комплекс государственных мер, нацеленных на проведение политики, разрешающей всем семьям иметь двух детей, оздоровлять механизм прогнозирования демографических процессов и предупреждения демографических угроз. Совершенствовать правовую систему в области предоставления общественных услуг. Необходимо претворять в жизнь закон об обеспечении общественных услуг в сфере культуры, создать современную систему общественно-культурных услуг. В контексте реализации программы развития культуры на благо народа стимулировать создание низовых комплексных центров культурного обслуживания. Следует крайне ответственно подойти к созданию стратегического хранилища фондов государственных документов Национальной библиотеки Китая и развитию других важных программ государственного значения в сфере культуры. Активнее наследовать и развивать лучшие достижения традиционной культуры китайской нации. Добиваться процветания в развитии философии и общественных наук, надлежащим образом создавать новые типы мозговых центров с китайской спецификой. Наряду с проведением общенародных мероприятий по укреплению здоровья интенсифицировать строительство и использование спортивной инфраструктуры как части социальной инфраструктуры, ускоренными темпами развивать индустрию физической культуры. Со всей серьезностью претворять в жизнь систему ответственности за соблюдение правил безопасности на производстве, продвигать реформу институтов и механизмов в области предупреждения стихийных бедствий, минимизации и ликвидации их последствий. Интенсифицировать создание системы управления микрорайонами, оздоровлять систему общественной безопасности.

В-четвертых, ускорять реформу жилищной системы и создание постоянно действующего механизма в этой сфере. Твердо придерживаясь позиции «жилье предназначено для проживания, а не для спекуляции», продолжать дифференцированное регулирование и контроль в этой сфере, принимать меры с учетом реалий конкретных городов и районов. Удовлетворять потребность населения в приобретении жилья для собственного проживания, решительно сдерживать потребности спекулятивного характера. Предстоит реформировать систему общественных фондов жилищного строительства, изучать возможности создания государственных учреждений директивного финансирования жилищного хозяйства. Создавать и совершенствовать постоянно действующий механизм, способствующий устойчивому и здоровому развитию рынка недвижимости. Активизировать формирование жилищной системы, отличающейся диверсификацией субъектов предложения, многообразием каналов обеспечения жильем, равным вниманием к аренде и к приобретению жилья. Предстоит развивать рынок аренды жилья, особенно рынка долгосрочной аренды, защищать законные права и интересы всех заинтересованных сторон. Следует увеличить предложение социального арендного жилья, гарантированно решить жилищный вопрос для всех семей с низкими доходами, испытывающих жилищные трудности. При соответствии определенным условиям эта политика также распространится на такие категории граждан, как недавно трудоустроенные и не имеющие жилья, иногородние работники и т.п. Поддерживать Пекин, Шанхай и другие города в реализации пилотных проектов по предложению жилья, находящегося в общей долевой собственности.

10. Интенсифицировать развитие экологической цивилизации. Следует неизменно претворять в жизнь стратегию устойчивого развития, содействовать эффективному взаимодействию экономического развития и улучшения экологической обстановки, форсируя построение «прекрасного Китая».

Во-первых, создать и совершенствовать экономическую систему зеленого, низкоуглеродного и рециркуляционного развития. Следует приступить к разработке политических установок и мер, способствующих развитию зеленых производств, укреплять индустрию энергосбережения и природосбережения, развивать экологически чистые производства и энергоресурсы. Продолжать осуществлять двойной контроль — контроль за общим объемом потребления энергетических и водных ресурсов и использованием земельных участков под застройку, и контроль за интенсивностью их использования. В национальном масштабе проводить мероприятия, направленные на экономию воды, мероприятия в рамках программы «сто — тысяча — десять тысяч»: центрального надзора в отношении 100 самых энергоемких предприятий, провинциального надзора — в отношении 1000 предприятий со сравнительно высокой энергоемкостью, городского надзора — в отношении остальных 10 тыс. энергоемких предприятий. Создать и совершенствовать систему первоначального распределения и продажи квот на энерго— и водопользование, квот на выбросы углерода. Интенсивно стимулировать внедрение системы «продолженной» ответственности производителей. Развивать базы рециркуляционного использования ресурсов, стимулировать комплексную утилизацию массовых твердых отходов и развитие рециркуляционной экономики в аграрном секторе, в контексте рециркуляции продолжать реконструировать промышленные парки. Совершенствовать систему ценовой политики, способствующую зеленому развитию. Всемерно развивать зеленые финансы и активно выпускать зеленые облигации. Ввести в действие закон об экологическом налоге. /следует/