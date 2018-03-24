Доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2017 год и проекте плана на 2018 год /4/

В-пятых, продолжалось углубление реформы ценообразования. Обнародованы и внедрены в жизнь предложения по всестороннему углублению реформы механизма ценообразования. Продвигалась реформа ценообразования в сфере энергоресурсов. Завершилась первая очередь реформы ценообразования в сфере передачи и распределения электроэнергии в электросетях провинциального уровня. Была снижена цена на природный газ для небытовых нужд на газораспределительных станциях, в основном сформирован порядок контроля и управления ценами на природный газ во всей производственной цепочке. Полностью отменены наценки на лекарства в государственных больницах, планомерно либерализованы цены на «сверхстандартные» медицинские услуги, предлагаемые государственными медучреждениями, и другие установленные на медицинское обслуживание цены. Форсированно проходила реформа ценообразования в сфере транспорта. Уверенно развивалась реформа ценообразования водных ресурсов.

В-шестых, продолжала улучшаться рыночная среда, обеспечивающая справедливую конкуренцию. Тщательно реализовывались «Предложения ЦК КПК и Госсовета по совершенствованию института защиты прав собственности для их защиты на правовой основе». Координационные усилия были приложены к продвижению работы по составлению гражданского кодекса, пересмотрены и опубликованы некоторые положения, касающиеся расследования органами общественной безопасности дел об экономических преступлениях. Ускоренными темпами формировалась общественная система кредитных историй. Свыше 60 ведомств Госсовета подписали четыре меморандума о совокупном поощрении за безупречную кредитную историю, 29 меморандумов о совокупном наказании за недобросовестное исполнение обязательств, разработали более 100 мер поощрения и наказания. Активно формировалась система «административной честности», по-деловому разворачивалась целевая кампания по борьбе с явлениями утраты доверия на административной работе. Форсированно внедрялась система проверки соблюдения правил справедливой конкуренции. Усиливались меры по защите интеллектуальной собственности.

6. Делая акцент на реализации инициативы «Один пояс — один путь», новая система экономики открытого типа уверенно улучшалась. Серьезные усилия были приложены к повышению потенциала «заимствования извне», последовательно улучшалась структура «выхода вовне», динамичнее формировалась многовекторная архитектоника открытости на еще более высоком уровне.

Сербию, Китай и Бандунг в Во-первых, энергично, системно и эффективно реализовывалась инициатива «Один пояс — один путь». Успешно проведен 1-й Форум по международному сотрудничеству на высоком уровне в рамках «Одного пояса — одного пути». С 86 государствами и международными организациями уже подписан 101 документ о сотрудничестве в рамках данной инициативы. Суммарное количество рейсов по железнодорожному маршруту «Китай-Европа» составило 6637, в том числе 3673 рейса в 2017 году. Построена и введена в эксплуатацию железная дорога от порта Момбаса до Найроби Кении , начато строительство железных дорог, соединяющих Венгрию Лаос , Китай и Таиланд , активно развивалось строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей Джакарта Индонезии . Завершено строительство второй нитки трубопроводов сырой нефти между Китаем и Россией . Устойчиво развивались китайско-белорусский индустриальный парк, китайско-таиландский индустриальный парк в Районге и другие индустриальные парки за границей.

Во-вторых, в развитии внешней торговли укреплялась тенденция к стабильности и позитивным изменениям. Общий годовой объем внешнеторгового оборота составил 27,79 трлн юаней, увеличившись на 14,2% и положив конец продолжавшемуся в течение двух лет снижению. Динамично развивались новые формы и модели внешней торговли. Опубликована и претворена в жизнь программа развития торговли услугами на период 13-й пятилетки. Всесторонне осуществлялись пилотные проекты инновационного развития торговли услугами. Продолжалась интеграция таможенных процедур в масштабах всего Китая, снизились таможенные пошлины на часть импортных потребительских товаров.

В-третьих, наблюдалась тенденция к стабилизации масштаба использования иностранных инвестиций, структура иностранных инвестиций оптимизировалась. Были опубликованы установки и меры, направленные на расширение открытости внешнему миру, активизацию использования иностранных инвестиций и содействие их росту. Пересмотрен индикативный перечень отраслей, открытых для иностранных инвестиций, введен в действие «негативный список», регламентирующий доступ для иностранных инвестиций на китайский рынок. Продолжила улучшаться деловая среда, в которой отечественные и иностранные инвестиции конкурируют на равноправной основе. Запущено строительство 7 пилотных зон свободной торговли в провинциях Ляонин, Чжэцзян, Хэнань, Хубэй, Сычуань, Шэньси и Чунцине . Фактически использованные за год иностранные инвестиции составили 136,3 млрд долларов США, установив новый исторический рекорд. Наблюдались относительно быстрые темпы роста иностранных инвестиций в высокотехнологичную обрабатывающую промышленность и высокотехнологичные отрасли сервиса. Заметно возросла роль государственных зон освоения как площадок открытости.

В-четвертых, системно и последовательно развивалось инвестирование за рубежом. Были разработаны и обнародованы индикативные предложения по дальнейшему руководству и регламентации направлений инвестирования за рубежом, порядок управления инвестиционной деятельностью предприятий за рубежом и временные правила отчета об инвестициях за рубежом для учета (утверждения). Синхронно упростились процедуры инвестирования за рубежом для предприятий и повысилась степень унификации в этой области. Их инвестиции стали более разумными и главным образом направлялись в такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, лизинг, обслуживание бизнеса, оптовая и розничная торговля, каналы передачи информации, программное обеспечение и информационно-технологические услуги. Общий годовой объем прямых инвестиций в нефинансовые секторы экономики за рубежом составил 120,1 млрд долларов США. /следует/