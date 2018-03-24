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Орловские чиновники попросили «Славутич» освободить участок
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Орловские чиновники попросили «Славутич» освободить участок 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Арбитражный суд Орловской области принял к рассмотрению исковое заявление управления муниципального имущества и землепользования администрации Орла к ООО «Славутич».
Чиновники требуют освободить часть земельного участка с кадастровым номером 57:625:0030603:36, расположенного по адресам Новосильская, 38 и 3-я Курская, 3. Необходимо демонтировать нестационарный объект с пристройкой из металлического каркаса. Если «Славутич» не приведет земельный участок в пригодное для использования состояние, УМИЗ проведет работы за свой счет. В последующем расходы взыщут с компании.
Заседание назначено на 17 апреля. Отметим, по указанному адресу находится рынок «На Курской» и банно-прачечный комплекс.
Напомним, ООО «Славутич» принадлежит ресторан на улице Гостиная в здании-памятнике «Торговые ряды». Арбитражный суд обязал Росимущество продать компании более 654,2 квадратных метра на первом, третьем и подвальном этажах. Оценили помещения в 2,1 млн рублей. Прокуратура подала апелляционную жалобу на это решение.
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Сообщение Орловские чиновники попросили «Славутич» освободить участок появились сначала на РИА 57.
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