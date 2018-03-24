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Вучич считает, что ЕС виновен в невыполнении брюссельских соглашений наравне с албанцами
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Вучич считает, что ЕС виновен в невыполнении брюссельских соглашений наравне с албанцами 

ТАСС 44 минуты назад
БЕЛГРАД, 24 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич считает, что на Евросоюзе также лежит вина за невыполнение брюссельских соглашений, в частности, в вопросе формирования Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ). Об этом сербский лидер заявил в Брюсселе сербскому каналу Pink TV после трехсторонней встречи с главой европейской демократии Федерикой Могерини и лидером непризнанного Косова Хашимом Тачи.
"Почти 1 тыс. 800 дней шесть главных пунктов брюссельского соглашения не были затронуты, это не может быть виной одних только албанцев, документ также подписал Европейский союз", — заявил Вучич. В то же время он подчеркнул, что в ходе сегодняшней беседы представители ЕС «ясно сказали Приштине, что она должна выполнить соглашение о ССМ».
Комментируя издевательские заявления премьера Косова Рамуша Харадиная, сказавшего, что он «не успел прочитать» брюссельское соглашение, Вучич назвал это «оскорблением здравого смысла».
Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с РФ и КНР, а также развитии связей с США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и другие военные блоки. Такая позиция вызывает возражения в Брюсселе. В частности, Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий: признания независимости Косова и прекращения дружеских отношений с РФ, в том числе закрытия Российско-сербского гуманитарного центра в Нише.
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