Вучич считает, что ЕС виновен в невыполнении брюссельских соглашений наравне с албанцами

"Почти 1 тыс. 800 дней шесть главных пунктов брюссельского соглашения не были затронуты, это не может быть виной одних только албанцев, документ также подписал Европейский союз", — заявил Вучич. В то же время он подчеркнул, что в ходе сегодняшней беседы представители ЕС «ясно сказали Приштине, что она должна выполнить соглашение о ССМ».

Комментируя издевательские заявления премьера Косова Рамуша Харадиная, сказавшего, что он «не успел прочитать» брюссельское соглашение, Вучич назвал это «оскорблением здравого смысла».