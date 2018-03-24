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Прокурор Парижа рассказал подробности об исполнителе теракта на юге Франции
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Прокурор Парижа рассказал подробности об исполнителе теракта на юге Франции 

Аргументы и Факты 52 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Прокурор Парижа Франсуа Моленс рассказал подробности о выходце из Марокко Редуане Лакдиме, который в пятницу, 23 марта, устроил теракт на юге Франции, сообщает телеканал BFMTV.
Лакдим родился 11 апреля 1992 года в Марокко. Он жил в Каркасоне и находился под наблюдением как представляющий угрозу для государственной безопасности. Он был дважды судим — в 2011 и 2015 годах.
Ранее в пятницу 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим ранил автомобилиста и убил его пассажира, затем на угнанной машине напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев, после чего взял заложников в супермаркете. Преступника ликвидировали. Погибли три человека, 16 ранены.
Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ), сторонником которой был Лакдим.
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