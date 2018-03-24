ДОСААФ Ярославской области организовали парашютные прыжки юнармейцев-призывников

Всего за осенне-зимний период в рамках областной программы «Отчизны верные сыны», реализуемой областной оборонной организацией, 60 юнармейцев смогли испытать себя небом.

Морозная погода не стала препятствием молодым ярославским парашютистам — 10 юнармейцев совершили свои парашютные прыжки, а шестеро из ребят это сделали впервые. Всего за осенне-зимний период в рамках областной программы «Отчизны верные сыны», реализуемой областной оборонной организацией совместно с Департаментом общественных связей области, 60 юнармейцев смогли испытать себя небом.

В середине марта начался новый этап этой программы, и ярославские юнармейцы пополнят свой прыжковый счет в Ярославском и Рыбинском авиаспортклубах ДОСААФ . Кстати, в весенний призыв-2018 шесть воспитанников «Юнармии» отправятся на службу в Воздушно-десантные войска. На днях в Ярославском авиаспортклубе 10 курсантов, проходивших подготовку по военно-учетной специальности «стрелок-парашютист», успешно сдали итоговые экзамены.

Будущие десантники продемонстрировали свои приобретенные навыки и умения в огневой, тактической, воздушно-десантной и инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической защите, основах безопасности жизнедеятельности. Все призывники совершили по три парашютных прыжка с самолёта «Ан-2».