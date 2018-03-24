Ещё
ДОСААФ Ярославской области организовали парашютные прыжки юнармейцев-призывников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ДОСААФ Ярославской области организовали парашютные прыжки юнармейцев-призывников 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего за осенне-зимний период в рамках областной программы «Отчизны верные сыны», реализуемой областной оборонной организацией, 60 юнармейцев смогли испытать себя небом.
Морозная погода не стала препятствием молодым ярославским парашютистам — 10 юнармейцев совершили свои парашютные прыжки, а шестеро из ребят это сделали впервые. Всего за осенне-зимний период в рамках областной программы «Отчизны верные сыны», реализуемой областной оборонной организацией совместно с Департаментом общественных связей области, 60 юнармейцев смогли испытать себя небом.
В середине марта начался новый этап этой программы, и ярославские юнармейцы пополнят свой прыжковый счет в Ярославском и Рыбинском авиаспортклубах ДОСААФ. Кстати, в весенний призыв-2018 шесть воспитанников «Юнармии» отправятся на службу в Воздушно-десантные войска. На днях в Ярославском авиаспортклубе 10 курсантов, проходивших подготовку по военно-учетной специальности «стрелок-парашютист», успешно сдали итоговые экзамены.
Будущие десантники продемонстрировали свои приобретенные навыки и умения в огневой, тактической, воздушно-десантной и инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической защите, основах безопасности жизнедеятельности. Все призывники совершили по три парашютных прыжка с самолёта «Ан-2».
ТК «Звезда»: последние новости
Юнкер только с четвертой попытки смог выговорить «заклинание» Мэй «highly likely» СМИ: Дочь Скрипаля приходила в сознание перед отравлением Как две капли воды похожую на человека обезьяну нашли в китайском зоопарке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп пригрозил России за отравление Скрипаля134
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам16
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ722
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США424
На Youtube обнаружен новый опасный вирус8
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение