В Санкт-Петербурге состоялась XI Российская научно-практическая конференция «Воронцовские чтения» 

Российская научно-практическая конференция «Воронцовские чтения» была посвящена памяти выдающегося педиатра профессора Игоря Михайловича Воронцова.
От Санкт-Петербургского отделения «Союза педиатров России» с приветственным словом выступил Президент регионального отделения «Союза педиатров России», заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ, лауреат премии Правительства РФ, доктор медицинских наук, профессор заведующий кафедрой и клиникой детских болезней Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Николай Павлович Шабалов.
В своем выступлении он вспомнил Игоря Михайловича Воронцова не только как выдающегося врача и коллегу, но и как своего хорошего друга. В рамках мероприятия состоялось обсуждение актуальных вопросов современной педиатрии с участием ведущих специалистов медицинского сообщества Петербурга и страны, а также проведение школ повышения квалификации по детской пульмонологии, аллергологии, кардиологии и ревматологии, дерматологии, неврологии и другим заболеваниям.