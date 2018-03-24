В Вашингтоне пройдет митинг против оружия в школах

ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости . До 500 тысяч человек выйдут на улицы столицы США Вашингтона в субботу, чтобы выразить свой протест против применения огнестрельного оружия в школах. Аналогичные акции пройдут более чем в 800 городах США.

Общество требует, чтобы власти приняли ограничительные меры. Поводом для этого послужил крупный инцидент во Флориде, где в середине февраля бывший ученик одной из школ расстрелял учащихся. Погибли 17 человек, ранения получили еще столько же.

Инициатива снизу

Инициаторами проведения акции стали школьники, которые выжили во время инцидента со стрельбой во Флориде. Им удалось мобилизовать других школьников по всей стране и привлечь к кампании большое внимание.

Опубликованная в интернете петиция организаторов содержит ряд призывов к законодательной власти. Среди них — запретить продажи штурмового стрелкового оружия, которое применяли стрелки, запретить продажу магазинов увеличенной вместимости, исправить лазейки в законодательстве, которые позволяют потенциально опасным для общества людям покупать оружие.

"Ни одному гражданскому лицу не должно быть доступно это оружие. Его использование надо ограничить армией и правоохранительными органами ", — говорится в документе.

Согласно статистике, с 1990 года в начальных и средних школах было 22 инцидента со стрельбой, в которых от рук злоумышленников погибли два и более человек. Пять из этих инцидентов произошли за последние пять лет. В них погибли 27 человек (из них 17 — во Флориде).

В Вашингтоне многие идут навстречу участникам мероприятия, которые съезжаются сюда со всей страны. Разные компании в этот день предлагают свои услуги участникам марша бесплатно. Прежде всего, это бесплатные поездки на такси и еда. Некоторые жители столицы предлагают приезжим переночевать у них бесплатно.

Маршрут шествия согласован с властями. В конечной точке установлена сцена, с которой будут звучать выступления активистов, очевидцев, известных людей. Все это будет происходить прямо под стенами здания конгресса.

Звезды

Джордж Клуни и его супруга не только дали деньги, но и пообещали принять участие в ней. На сцену с выступающими обещают подняться и американские музыкальные звезды, в частности, Ариана Гранде. В октябре 2017 года по время ее концерта в британском Манчестере совершил подрыв смертник. Тогда погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Присоединится к акции и Майли Сайрус

Торопиться не надо

Несмотря на то, что с момента инцидента во Флориде уже произошел еще один эпизод со стрельбой в школе (стрелял ученик, который ранил двух школьников и был убит в перестрелке), и несмотря на уже состоявшуюся 14 марта менее масштабную, но все-таки прошедшую по всей стране акцию протеста школьников и учителей, власти страны не спешат реагировать.

После трагедии во Флориде президент США Дональд Трамп подписал меморандум о незаконности приспособлений, повышающих скорострельность винтовок. Правда, это больше связано с другим трагическим инцидентом, когда именно такие приспособления использовал стрелок в Лас-Вегасе в октябре 2017. Тогда из окна гостиницы он открыл огонь по толпе на концерте, убив 58 человек и ранив более 500.

Кроме того, Трамп заявил о необходимости увеличения возрастного ограничения на покупку автоматического оружия до 21 года и высказался за усиление проверок покупателей оружия.

Президент также призывал «укреплять школы» за счет вооружения персонала, в том числе прошедших специальную подготовку учителей.

При этом Трамп заявляет, что намерен защищать обеспеченное второй поправкой конституции право американцев на ношение оружия, и не скрывает своих тесных отношений с главным оружейным лобби США Национальной стрелковой ассоциацией.

Однако последнее время и накануне марша никаких других заявлений со стороны Белого дома по безопасности в школах не было. Только вечером в пятницу Трамп почти одновременно с сообщением минюста написал в Twitter, что в этот день министерство юстиции выпустит распоряжение о запрете приспособлений, повышающих скорострельность винтовок.

Несмотря на волну возмущения по всей стране, реальные действия предприняли только законодатели штата Флорида. Там был принят закон, который повысил минимальный возраст для покупки оружия с 18 до 21 года. Он также требует, чтобы покупку выдавали только чрез три дня после оплаты. Предполагается, что это помешает тем, кто приобретает его в порыве гнева или в приступе болезни. Закон также разрешает учителям и другим работникам школ в штате носить оружие.