В Мексике в кузове автомобиля обнаружили тела восьми человек 

МЕХИКО, 24 мар — РИА Новости. Тела восьми человек обнаружены полицией в пятницу в кузове автомобиля в мексиканском штате Мичоакан.
По данным портала Excelsior, тела нашли в поселке Эль-Мансанильяль, на них видны следы от пуль и пыток.
При этом борта машины расписаны так называемыми «наркопосланиями», обычно содержащими угрозы в адрес конкурирующих банд наркоторговцев.
Мичоакан, считающийся одним из ключевых штатов при переброске наркотиков из Южной Америки в США, контролируют две преступные группировки — «Семья из Мичоакана» и картель «Рыцари ордена тамплиеров», которые в начале 2011 года отделились от «Семьи». Между ними развернулась ожесточенная борьба за сферы влияния, к которой позднее подключились картели «Лос-Сетас» и «Халиско-Новое поколение».