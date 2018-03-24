Ещё
В Мексике в кузове автомобиля обнаружили тела восьми человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мексике в кузове автомобиля обнаружили тела восьми человек 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 24 мар — РИА Новости. Тела восьми человек обнаружены полицией в пятницу в кузове автомобиля в мексиканском штате Мичоакан.
По данным портала Excelsior, тела нашли в поселке Эль-Мансанильяль, на них видны следы от пуль и пыток.
При этом борта машины расписаны так называемыми «наркопосланиями», обычно содержащими угрозы в адрес конкурирующих банд наркоторговцев.
Мичоакан, считающийся одним из ключевых штатов при переброске наркотиков из Южной Америки в США, контролируют две преступные группировки — «Семья из Мичоакана» и картель «Рыцари ордена тамплиеров», которые в начале 2011 года отделились от «Семьи». Между ними развернулась ожесточенная борьба за сферы влияния, к которой позднее подключились картели «Лос-Сетас» и «Халиско-Новое поколение».
РИА Новости: последние новости
Верховный суд Испании предъявил обвинения 13 каталонским политикам Главы государств, которым вынесли импичмент в 1992-2018 годах Генконсульство России в Эдинбурге осудило решение торгпалаты по Sputnik
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам10
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США405
На Youtube обнаружен новый опасный вирус7
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ719
Госдеп пригрозил России за отравление Скрипаля20
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение