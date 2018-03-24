В Мексике в кузове автомобиля обнаружили тела восьми человек

МЕХИКО , 24 мар — РИА Новости . Тела восьми человек обнаружены полицией в пятницу в кузове автомобиля в мексиканском штате Мичоакан.

По данным портала Excelsior, тела нашли в поселке Эль-Мансанильяль, на них видны следы от пуль и пыток.

При этом борта машины расписаны так называемыми «наркопосланиями», обычно содержащими угрозы в адрес конкурирующих банд наркоторговцев.