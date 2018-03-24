Politico: жителя США обвинили в угрозах убийства в адрес конгрессмена

ТАСС , 24 марта. Жителю штата Вирджиния в пятницу было предъявлено обвинение в том, что он угрожал убить конгрессмена-республиканца Скотта Тэйлора в ходе ссоры с его помощниками на почве разногласий по поводу легализации марихуаны. Об этом сообщило в пятницу издание Politico со ссылкой на документы прокуратуры Восточного округа Вирджинии.

Бывший спайпер-спеназовец, 69-летний Уоллес Гроув Годвин в четверг явился в офис конгрессмена Скотта Тэйлора в городе Вирджиния-Бич. Между ним и находившимися в помещении сотрудниками завязался спор по поводу легализации марихуаны. Скотт Тэйлор является одним из законодателей, которые в 2017 году предложили для рассмотрения Конгресса законопроект, разрешающий продажу марихуаны по всей территории США . Годвин в 2017 году подал в суд иск против федерального правительства с требованием приостановить принятые рядом штатов законы о легализации этого наркотика.

"У Скотта в эту пятницу будет одно мероприятие, — заявил Годвин в ходе спора. — Я приду на него со своей винтовкой и кое-что предприму по этому поводу, я сам с этим разберусь". После этого он указал на двух находившихся в помещении помощников конгрессмена и добавил: «Вы двое — следующие».

В пятницу Уоллес Гроув Годвин был взят под стражу сотрудниками отдела полиции, обеспечивающего безопасность членов Конгресса США . В случае вынесения обвинительного приговора за угрозу убийства в адрес официального лица федеральной власти ему грозит до 10 лет лишения свободы. При этом в большинстве случаев по статьям федерального уголовного законодательства в США выносятся более мягкие приговоры, нежели максимальные сроки, отмечает прокуратура в своем обвинительном заключении. Уоллес Гроув Годвин не в первый раз вступает в полемику со Тэйлором и его помощниками, сообщила полиция.

В 2017 году Годвин приехал к дому конгрессмена на машине и остановился вплотную к его автомобилю, загородив перед ним дорогу. Когда политик вышел из дома, чтобы заставить его отъехать, отставной военный вступил с ним в дискуссию по поводу легализации марихуаны. При этом склонности к насилию непрошеный гость не проявил и уехал, когда хозяин дома потребовал от него удалиться. В прошлом году Годвин посетил офис Тэйлора в Вирджиния-Бич, поругался с его сотрудниками, однако повода для жалобы в полицию своим противникам он не дал.