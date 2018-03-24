Интервью с Каминером: «Путин — это горец»

«Франкфуртер альгемайне»: Господин Каминер , несколько лет назад вы писали, что в России есть женщины, которые делают на ягодицах татуировки в виде портрета Путина. Таких женщин много?

Владимир Каминер: Нет, люди вообще устали от своего президента. Даже его самые ярые поклонники. В деревне на Северном Кавказе, где живет семья моей тещи, они были в восторге от Путина после присоединения Крыма . Теперь они хотят голосовать против него.

— Почему так изменилось настроение?

— Присоединение Крыма была для многих сродни достижениям прошлых эпох, когда российская империя расширялась, отбирала земли у своих соседей и занимала их территории. Эта архаичная модель поведения, это пренебрежение международными соглашениями приятно щекотали национальную гордость россиян. Но для того, чтобы оставаться в этом нарративе, нужно будет раз в два месяца присоединять по крайней мере половину какого-нибудь Крыма. Но такого количества Крымов просто нет.

— Да, но можно найти что-нибудь другое.

— Это было бы неплохо для Путина. Но в Сирии такое не сработало. Люди у нас до сих пор не поняли, что собственно российская армия там делает. Не получилось это и на востоке Украины . По восточной Украине официальная позиция всегда была такова: наших там нет. Там какие-то отпускники. Получается, что российские отпускники умирают на Украине, а сотни других российских отпускников погибли в Сирии при попытке осмотреть одно из курдских нефтяных полей.

То есть, если Путину удастся с помощью российских отпускников захватить еще какой-нибудь кусок земли, то это пойдет ему на пользу. Но такого куска земли нет. Белорусский президент заявил: «Только попробуйте, и земля будет гореть у вас под ногами!» Когда Путин сказал казахскому президенту, что мы собственно один народ, тот тут же полетел в Китай закупать оружие. Поэтому Путину остается только воинственная риторика по отношению к Америке. Это работает всегда.

— И этого пока достаточно?

— Русским это нравится. Когда Путин недавно хвалился своими новыми ракетами и показывал видео, как те разрушают Флориду, люди в зале повставали со своих мест. Это было Федеральное собрание, там собрались самые важные люди страны, и они встали и устроили бесконечную овацию как в сталинские времена.

— Путин — это как бы Сталин?

— Нет, сам он так не думает. Но его окружение делает из него Сталина. Было смешно смотреть, как эти люди аплодируют, хотя у каждого второго из них во Флориде недвижимость, дети и жены. Как именно они с восторгом хлопают в ладоши, глядя как их недвижимость бомбят русские ракеты, которые на самом деле скорее всего не существуют. Это просто какое-то театральное представление, происходящее сейчас в России во время этих выборов без выбора.

— Но почему эти люди аплодировали?

— Это главный недостаток любого авторитарного режима, который вовне подражает демократическим формам, но на самом деле демократией не является. Вся власть сосредоточена в одних руках. Нет независимых судов, свободных СМИ, гражданского контроля. Вследствие этого людям, находящимся у власти, нельзя устроить так, чтобы их не выбрали. Потому что этим самым они подвергнут серьезной опасности свое существование. Ведь они исходят из того, что те люди, которые придут им на смену, захотят им навредить. Они прикованы к золотому трону власти. Кроме того, в такой стране невозможен долговременный бизнес.

Никто не хочет делать инвестиции, потому что неизвестно, что будет, когда Путин уйдет. Ведь он же не бессмертен, хотя и думает по-другому. Потому люди инвестируют на Западе, в Америке, во Флориде. Туда посылают своих детей, чтобы те могли получить хорошее образование, покупают там недвижимость.

— Но ее ведь покупают не для того, чтобы потом разрушить.

— Да, но тут Флорида заявляет: вы не демократы, вы вмешивались в наши выборы. Поэтому мы принимаем против вас санкции, замораживаем ваши счета и не будем больше давать вам визы. И вот они сидят в Москве , в Федеральном собрании и дрожат. Единственное, что им остается, это Путин. Поэтому они и аплодируют ему. Аплодируют от отчаяния. Это трагическая ситуация, но как в каждой трагедии и в этой есть доля юмора.

— Путин мог бы вообще отказаться от выборов.

— Нет, этого он сделать не может. Ему нужна легитимация. Не перед своим народом, а перед Западом. Поэтому и устраиваются выборы, хотя результат заранее известен. Люди в такой ситуации могут идти выбирать, а могут и не идти. Проблема состоит в том, что многие не понимают, зачем им идти на выборы. Не понимают даже те, которым Путин нравится. Но если больше никто не пойдет на выборы и Путин один будет выбирать себя сам, то это будет выглядеть некрасиво.

— Почему вы решили, что Путин считает себя бессмертным?

— Думаю, дело было так: раньше, когда он еще не вел такую скучную жизнь как сейчас, а был агентов КГБ за границей, он видел один из этих фильмов про горцев. Вы их знаете?

— Был только один фильм!

— Это фильмы, в которых герои никогда не умирают естественной смертью. Убить горца может только другой горец. А если одному удается убить другого, то сила второго переходит к первому. Вот таким и видит себя Путин. Трамп — это тоже горец. Поэтому им и нужно сражаться друг с другом. То, что мир в действительности устроен совершенно по-другому, Путину в голову не приходит. Да и не может прийти! Ему 65 лет. В этом возрасте люди не меняются. Поэтому не имеет смысла пытаться изменить путинскую картину мира. Из этого ничего не получится. А наша страна из-за этого попала в заложники. Путин — заложник ложной картины мира, его помощники — заложники его системы, и все россияне — заложники, хотя доля ответственности лежит и на них.

— Что вы имеете в виду?

— Тогда в девяностые годы они получили свободу просто так. С тех пор они по кусочкам отдавали эту свободу, страна перестала развиваться, но и назад она вернуться не может. У истории нет заднего хода.

— Народ мог бы потребовать вернуть ему свободу.

— Путин тогда скажет: «Хорошо, давайте!» Сам он ничего делать не будет, он — Мефистофель, который заставляет действовать других.

— Я сейчас спросил себя, а фрау Меркель тоже горец?

— Нет, фрау Меркель большой мастер, предвестница нового мира и политики, где женщины будут играть ведущую роль. Только женщины способны навести порядок в любом хаосе, не меняя при этом ничего. История выборов в бундестаг очень показательна в этом смысле. Должна была возникнуть новая коалиция, потому что все были недовольны прежней. И вот они вели переговоры в течение шести месяцев, и в конце концов получилось то же самое, что и было, только новое. В этом состоит огромный талант Меркель. Из всего политического многообразия Германии она все время формирует одно и то же правительство.

— Нужна ли и России женщина?

— В любом случае. Это была бы революция. У женщин нет этой агрессивности. Они смотрят не вдаль, а на то, что творится на их кухне. Женщины предрасположены к политическому руководству. Я считаю, что не только в России, но и везде в мире политика все больше будет становиться женским делом.

— Но женщине в России придется победить горца.

— Тут нам поможет мать природа.

— Но это могут уйти годы.

— Это точно. Такой вот симбиоз КГБ и криминала может продержаться долго. Но лучше бы не продержался. Ведь что мы видим сейчас в мире. Люди миллионами бегут из своих стран. Многие видят, что от авторитарных режимов избавиться трудно. И вот люди переселяются в Германию. Я бы этого не хотел, потому что это несправедливо по отношению к нашей Земле. Она ведь круглая, и было бы лучше, если бы люди на ней распределялись равномерно. Поэтому мы европейцы должны России помочь. Рано или поздно Россия победит своих демонов. Если не при жизни этого Путина, то следующего, и возможно им будет женщина, горянка. Кстати, в фильме они были? Горянки?

— Понятия не имею. Но поговорим еще про Россию. Как чувствует себя русская душа в такой ситуации?

— Вообще-то русская душа чувствует себя очень хорошо. Россияне поняли, что Путин им не поможет, что существует их мир простых смертных и мир горцев. Народ прекратил стучаться в башню из слоновой кости, ведь все равно никто не откроет. Связь прервалась. Внутренней политике практически больше нет. Если вы посмотрите новости, то о России там речь не идет никогда. Как будто России уже давно нет, остался только некий фантом. А что касается людей, то происходит спад в экономике, люди стали немножко беднее. Но старики видели времена и похуже. Я надеюсь на то, что когда-нибудь дети из Флориды вернуться и что у них будет более реалистичное представление о мире, чем у сегодняшней так называемой элиты России.

— Если Флорида….

— О, я знаю, что еще может захватить Путин! ГДР!

— ГДР?

— Конечно! Ясное дело! Во-первых, в ГДР есть еще много людей, считающих, что воссоединение произошло неправильно. Закрылись в том числе и хорошие предприятия. Люди потеряли основу существования. Кроме того, в ГДР живет большое количество российских граждан. Русские немцы в Берлин-Марцане (район на окраине Восточного Берлина — прим. пер.) наверняка считают себя угнетенными. Думаю, что фрау Вагенкнехт (Сара Вагенкнехт — депутат бундестага от партии Левые — прим. пер.) точно обрадуется, если однажды увидит русские танки у себя перед домом.

— То, как вы это описываете, может действительно стать выходом для Путина.

— Это единственная возможность. Шоппинг-молл для Путина открыт.