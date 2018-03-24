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Гигантская лестница обнаружена в Антарктиде
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Гигантская лестница обнаружена в Антарктиде 

13 Новостей.ru 38 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
Похоже на то, что учёные и обычные люди взялись основательно за изучение Антарктиды, в которой в последнее время нашли много интересного и мистического. В этот раз исследователи карт наткнулись на сооружение, напоминающую большую лестницу, ведущую в гору. В данной местности раньше подобных сооружений не числилось и вероятно сооружение стало доступно для глаз человека в связи с таянием снежных и ледяных масс. Научный мир и археологи пока хранят молчания по поводу возможной постройки, ведь это вовсе может быть обманом зрения, как это часто бывает с различным снимками. Но пользователи Сети, который увидели странную лестницу как обычно проявляют активность и строят теории возникновения лестницы. Наибольшим количеством сторонников пользуются теории о Атлантиде, давно потерянной цивилизации и лестница может вести именно к самому городу и второй вариант заключается в том, что это не лестница, а вентиляционная шахта инопланетян, которые организовали колонию внутри льдов Антарктиды. Интересным фактом является то, что многие давно считают территорию Антарктиды заселённой пришельцами с другим миров, просто они тщательно скрываются от человеческих глаз. Мистика, да и только!
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