В Дагестане более 20 детей госпитализировали с острой кишечной инфекцией

В селе Арани Хунзахского района Дагестана более 20 детей были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Такие данные сообщила СМИ представитель Министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева

Как уточняется, отравились 32 человека (в том числе 24 ребенка), всех их доставили в больницы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, передает ТАСС . К настоящему времени уже выписаны восемь человек.

Ранее СМИ сообщали, что в период с 16 марта в селении Арани более 30 человек были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. По предварительной информации, причиной вспышки инфекции стало употребление сырой воды. Тяжелой формы заболевания зарегистрировано не было.

Сейчас для жителей села организован подвоз питьевой воды, провели дезинфекцию водопроводных сетей. Подачу воды возобновят после лабораторного подтверждения качества и безопасности питьевой воды.