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Необычные и причудливые законы, действующие в разных странах
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Необычные и причудливые законы, действующие в разных странах 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Как правило, законы существуют для того, чтобы регулировать жизнь общества в той или иной сфере. Однако некоторые из существующих правил могут показаться достаточно дивными и даже абсурдными, особенно для иностранцев. Золотая рыбка С 2004 года на территории размещенного в Италии города Монза нельзя держать золотых рыбок в аквариуме. Местные власти полагают, что вынужденные жить в такой ограниченной среде рыбы имеют искаженное понятие о мире, страдая в условиях неволи. Высокие каблуки Жительницы города Кармел, входящего в состав штата Калифорния, не имеют права надевать обувь, если длина каблука составляет более 5 см. Такие туфли запрещены для ношения непосредственно в пределах населенного пункта. Картошка фри Как правило, мы предпочитаем поглощать картошку фри руками, но некоторые предпочитают делать это вилкой, чтобы не пачкаться. Однако в американском городе Гейнсвил, входящем в состав штата Джорджия, использование столовых приборов при трапезе с картошкой фри недопустимо. Путешествия во времени На территории Китая в большинстве своем нельзя транслировать передачи и даже фильмы, где затрагивается тема путешествий во времени. Такую «фантастику» в Поднебесной называют «феодальными суевериями» или просто откровенным вымыслом с целью ввести народ в заблуждение. Плевки В Додж-Сити, Нью-Йорк Сити и, кроме того, некоторых других округах США запрещено плевать непосредственно на улицах, а исключением служит только бейсбольное поле. В случае нарушения данного правила человека ожидает внушительный штраф. Пиво Довольно странно, но в некоторых округах штата Техас людям нельзя пить стоя, и местные власти решительно рекомендуют делать это сидя. Согласно закону, если человек все же пьет, стоя при этом, то он может сделать не более трех глотков. Местная полиция вполне серьезно следит, соблюдается ли закон. Колдовство Закон Канады запрещает людям промышлять колдовством, только если человек и в самом деле не является колдуном. Кроме того, нельзя выдавать себя за колдуна или создавать иллюзию, что занимаешься магией, иначе придется предстать перед судом. Огурцы На просторах штата Коннектикут актуален закон, который запрещает реализовывать соленые и маринованные огурцы, если те не хрустят соответствующим образом. Удивительно, но имеется даже спецкомиссия, контролирующая, чтобы огурцы являлись в должной хрустящими и упругими.
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