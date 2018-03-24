Анастасия Волочкова снялась обнаженной в бане

Балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть обнаженное фото из бани; наготу артистка решила скрыть веником.

Фото Волочкова выложила в своем Instagram.

«Пятница! Наконец-то время отмыться и очиститься в русской бане! Мне — в моей авторской. Всем хороших выходных! Занимайтесь спортом, оздоравливайтесь, окунайтесь в ледяную купель! И будьте любимы!», — подписала она.

Снимок собрал больше 12 тыс. лайков, а также множество комментариев, как негативных, так и положительных.

«Да… Только найду в Насте возвышенную красоту, думаю, зря люди ее обижают, как опять», — пишет natalyavoytkevich.

«И тебе, дорогая Настя, чудесных выходных, будь любима всегда», — в то же время пишет tata1975l.

Ранее Волочкова удивила подписчиков фотографией, на которой она демонстрирует шпагат гастарбайтерам.